เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง หรือ เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง สามารถจัดการสิ่งสกปรกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะสิ่งสกปรกแห้ง ชื้น หรือเปียก เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำคาร์เชอร์ก็สามารถทำความสะอาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

Kärcher รุ่นทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ

รุ่นทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ

เครื่องดูดฝุ่นประเภท NT มาพร้อมกับระบบกรองแบบ Tact ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาร์เชอร์ที่ช่วยให้มีแรงดูดสูงสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสะดุด แม้ต้องเจอกับฝุ่นละเอียดปริมาณมาก ไส้กรองสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยแรงลมกำลังสูง เครื่องดูดฝุ่นพร้อมระบบ Tact สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ในบริเวณก่อสร้างหรือในโรงซ่อมได้เป็นอย่างดี

Kärcher รุ่นทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ

รุ่นทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องดูดฝุ่นรอบทิศทางที่แข็งแกร่งของคลาส Ap จะกำจัดของเหลวและสิ่งสกปรกชื้นรวมทั้งฝุ่นขนาดกลาง ด้วยการทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติทำให้ตัวกรองยังคงใสและมีพลังดูดสูง สำหรับระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ

Kärcher รุ่นมาตรฐาน

รุ่นมาตรฐาน

เครื่องดูดฝุ่นรุ่นมาตรฐานออกแบบมาสำหรับจัดการฝุ่นหยาบและของเหลวปริมาณมากโดยเฉพาะ อุปกรณ์ทำความสะอาดที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษและใช้งานง่ายนี้ เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทรับทำความสะอาดเลือกใช้เป็นประจำทุกวัน

Kärcher ระบบดูดฝุ่นความปลอดภัยสูง

ระบบดูดฝุ่นความปลอดภัยสูง

เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงจากคาร์เชอร์ ช่วยปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเจอกับฝุ่นละอองที่สูดหายใจเข้าไปได้หรือฝุ่นอันตรายอื่นๆ เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง คาร์เชอร์

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม

 

  • เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น NT Tact พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบริหารเวลา และต้นทุนแรงงานได้ดีกว่า ระบบไส้กรองทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ แม้ฝุ่นละเอียดจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็จัดการได้

  • เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น Ap มีช่วยดูดสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้ง ชื้น หรือของเหลว เช่น สำหรับงานทำความสะอาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น

  • ความทนทานเมื่อต้องใช้งานต่อเนื่องยาวนาน เครื่องระดับมาตรฐานจุดประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้ในการดูดของเหลว ในการทำความสะอาดอาคาร รวมไปถึงในโรงแรมและร้านอาหาร อีกด้วย

  • เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ ที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด เช่น เครื่องดูดฝุ่นที่ต้อง built-in แบบปั้มดูด เพื่อกำจัดฝุ่นในตัวสำหรับหน่วยดับเพลิงและบริษัทก่อสร้าง รวมถึงการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำในธุรกิจเบเกอรี่

  • เครื่องดูดฝุ่นเพื่อความปลอดภัยในระดับสูงสุด ใช้วัสดุป้องกันการเกิดประกายไฟ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ แม้ต้องสัมผัสกับฝุ่นในคลาส M หรือฝุ่น hazardous class H เพื่อสุขภาพของผู้ใช้และทุกคนในพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงเครื่องดูดฝุ่น NT ที่ป้องกันการระเบิดสำหรับ hazard class zone 22

     

     

     

     

     

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง คาร์เชอร์

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม คืออะไร

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมทั้งสำหรับการใช้งาน ทั้งทางการค้าและอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียก หรือแม้กระทั่งของเหลวในคราวเดียว เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ จะขาดไม่ได้ในการขจัดทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่หลากหลายในพื้นที่ก่อสร้างหรือในโรงงาน

ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือฝุ่นละเอียดในปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้เหนือกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งทั่วไป เพราะไม่ต้องกังวลและคัดแยกฝุ่นผงก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง สายไฟ ฯลฯ ยังตอบสนองความต้องการใช้งานประจำวันในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นแบบไหนที่เหมาะกับคุณ

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งพร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรอง

เราตั้งใจค้นคว้าเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง ที่ประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์อันยาวนาน – ในพื้นที่ก่อสร้างและในโรงงาน มีฝุ่นสะสมจำนวนมาก เศษขี้เลื่อย เศษปูนและเศษวัสดุบนพื้นและในเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ออกแบบให้เหมาะกับงานที่ท้าทายเหล่านี้ และด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดไส้กรอง ระบบ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถดูดฝุ่นที่ละเอียดและมีขนาดเล็กจำนวนมากไม่ต้องใช้ถุงฝุ่น ทำให้สามารถดูดและจัดเก็บได้เต็มถังบรรจุ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าถุงฝุ่นด้วย แรงดูดจะรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะหยุดทำงาน 

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม Ap ของคาร์เชอร์ออกแบบมาพร้อมกับการทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับฝุ่นขนาดเล็กถึงปานกลาง และยังสามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างหมดจดในเครื่องเดียว

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง สำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง

ของเหลวปริมาณมากจะกำจัดออกได้ยากหากไม่มีตัวช่วย จะเช็ดจะถูก็ยิ่งทำให้คราบเลอะเทอะและกระจาย ยิ่งไปกว่านั้นความชื้นอาจทำให้พื้นเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล ความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดดูดฝุ่นทั่วไป หรือช่วยดูดของเหลวที่หกกระจายบนพื้น เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างทุกรุ่นของ คาร์เชอร์สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าคราบสกปรกจะเปียกหรือจะแห้งอีกต่อไป เครื่องดูดฝุ่นระดับมาตรฐานเยอรมัน ต้องคาร์เชอร์เท่านั้น

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง คาร์เชอร์

เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย: ดูดสารเคมีได้อย่างง่ายดาย

เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยหรือเครื่องดูดฝุ่นกันระเบิดของคาร์เชอร์ออกแบบมาเพื่อจัดการกับฝุ่นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละเอียด สารก่อมะเร็ง หรือแร่ใยหิน ด้วยไส้กรองทรงจีบแบนมาตรฐาน Class H และระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เครื่องนี้สามารถดักจับและเก็บอนุภาคอันตรายได้อย่างมิดชิด พร้อมรักษาแรงดูดให้คงที่ตลอดการใช้งาน การออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาร์เชอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง คาร์เชอร์
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับมืออาชีพทำงานอย่างไร

เพื่อรับมือกับงานที่ท้าทายของผู้ใช้ในหน้างานหรือพื้นที่ก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งหรือเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมตามประเภทของสิ่งสกปรก

มีความแตกต่างระหว่างการปนเปื้อนของฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งองค์ประกอบเฉพาะของสิ่งสกปรกมีบทบาทสำคัญ เป็นสิ่งสกปรกที่มีเนื้อหยาบหรือเป็นฝุ่นละเอียดหรือไม่? สิ่งปนเปื้อนมีความหนืดต่ำหรือสูงหรือไม่? มีเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์ที่เหมาะกับสิ่งสกปรกในทุกสถานะ ตั้งแต่ฝุ่นแข็ง โลหะไปจนถึงของเหลว

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม: ประเภทฝุ่น

Class L, M และ H หมายถึงอะไร

ฝุ่นเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนในอากาศและอนุภาคของแข็งที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพอาจแตกต่างกันอีกด้วย ฝุ่นถูกจัดประเภท ได้แก่ Class L, M หรือ H โดยตัวแปรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตราย เช่น ไฟเบอร์ แร่ใยหินและแร่ธาตุที่เป็นอันตรายและระวังเป็นพิเศษ (เมื่อ < 5 µm) สามารถซึมลึกเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ดังนั้นการระบุฝุ่นแต่ละประเภทที่แน่นอนจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมได้เมื่อประเมินอันตรายแล้ว

L class

เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง Class L สำหรับการดูดขี้เลื่อยเนื้ออ่อน ผงชอล์ค และปูนปลาสเตอร์ ฝุ่นในระดับ Class L แสดงถึงความอันตรายปานกลาง ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษในการกำจัดทิ้ง

M class

class M อัปเกรด ให้ดีขึ้นไปอีก เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกต่อไปนี้: ขี้เลื่อยจากไม้เนื้อแข็ง วัสดุกรุผนัง เศษฝุ่นสี เซรามิก คอนกรีต และอิฐ class M เป็นคลาสขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดสำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้าง

H class

เครื่องดูดฝุ่น class H เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมากทั้งที่ปลอดภัยและเป็นอันตราย/ก่อมะเร็งสูง เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน ตะกั่ว ถ่านหิน นิกเกิล โคบอลต์ ทองแดง แคดเมียม และรา

ประเภทของฝุ่น

L

 

อัตราการซึมผ่าน

≤ 1.0%

 

เหมาะสำหรับ

  • ฝุ่นที่มีค่า MAC เกินกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ใช้สำหรับ

  • ผงหินปูน
  • ผงปูนขาว

ประเภทของฝุ่น

M

อัตราการซึมผ่าน

< 0.1%

เหมาะสำหรับ

  • ฝุ่นที่มีค่า MAC (Maximum Allowable Concentration) เท่ากับหรือมากกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ฝุ่นไม้ ปริมาณไม่เกิน 1200 วัตต์ต่อ 50 ลิตร

ใช้สำหรับ

  • ผงขี้เลื่อย 
  • ผงสีฝุ่น
  • ผงเซรามิก
  • ผงพลาสติก

ประเภทของฝุ่น

H

อัตราการซึมผ่าน

< 0.005%

เหมาะสำหรับ

  • ฝุ่นที่มีค่า MAC (Maximum Allowable Concentration) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
  • ฝุ่นก่อมะเร็ง (ตามข้อกำหนด Section 35 ของกฎระเบียบสารอันตรายเยอรมนี)
  • ฝุ่นที่มีสารก่อโรค

ใช้สำหรับ

  • ฝุ่นประเภทก่อมะเร็ง (ตะกั่ว ถ่านหิน โคบอลต์ นิกเกิล ทาร์ ทองแดง แคดเมียม ฯลฯ)
  • เชื้อรา, แบคทีเรีย
  • สปอร์ของเชื้อโรค
  • ฟอร์มาลดีไฮด์

ประเภทของฝุ่น

แร่ใยหิน (แอสเบสตอส)

อัตราการซึมผ่าน

< 0.005%

เหมาะสำหรับ

  • ฝุ่นที่มีแร่ใยหิน

ใช้สำหรับ

  • ฝุ่นแร่ใยหินจากเครื่องทำความร้อนในที่เก็บของตอนกลางคืนหรือไฟร์วอลล์

ประเภทของฝุ่น

ประเภทของฝุ่นที่สามารถระเบิดได้ (พื้นที่เสี่ยงการระเบิด ATEX โซน 22)

 

อัตราการซึมผ่าน

ฝุ่นระดับ L, M หรือ H ที่มีข้อกำหนดพิเศษ

เหมาะสำหรับ

  • การแบ่งประเภทของฝุ่นในโซน 22 สำหรับการระเบิดของฝุ่น

     

ใช้สำหรับ

  • ฝุ่นกระดาษ
  • ฝุ่นแป้ง

เทคโนโลยีที่สุดยอด

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรอง

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรองเท่านั้น
การแสดงสีที่แท้จริงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไส้กรองของคาร์เชอร์ แสดงรหัสสีเพื่อระบุการใช้งาน สีน้ำตาลหมายถึงผงขี้เลื่อยและเส้นใย สีแดงหมายถึง HEPA สีดำหมายถึงการใช้ดูดฝุ่นอันตรายหรืโลหะ สีฟ้าหมายถึงการใช้งานทั่วไป และสีเขียวหมายถึงฝุ่นแห้งและความคุ้มค่าสูง

ไส้กรองแบบคาร์ทริดจ์สำหรับเครื่องดูดฝุ่น Karcher Tact มอเตอร์เดี่ยว สำหรับงานไม้

ไส้กรองเศษขี้เลื่อย

ไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่น Kärcher Tact แบบมอเตอร์เดี่ยว ทรงตลับแปดตลับที่เคลือบด้วย PTFE ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับกรองฝุ่นขี้เลื่อยและไฟเบอร์ทุกประเภท ได้รับการรับรองฝุ่น Class M และ L

รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

  • ใช้งานดูดฝุ่นไฟเบอร์โดยไม่ต้องใช้ถุงกรองเป็นครั้งแรก
  • รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)
  • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย

Dust class: M + L

 

 




ไส้กรอง Safety/HEPA แบบแบนพับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

ไส้กรองเซฟตี้/HEPA flat pleated filter

ไส้กรอง H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขั้นตอนเดียวและมีจำหน่ายเฉพาะที่คาร์เชอร์ ได้รับการรับรองฝุ่นระดับ H รับประกัน

อัตราการแยกฝุ่น: 99.995% (HEPA)

 

  • เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายและฝุ่นที่อาจเกิดประกายไฟได้
  • ไส้กรอง PTFE H ใหม่เป็นไส้กรองฝุ่นระดับ H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกในตลาด ดังนั้นจึงทำให้สามารถดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชุดไส้กรองฝุ่นนิรภัยหรือถุงทิ้งสำหรับฝุ่นอันตราย


Dust class: H

ไส้กรองแบบแบนพับ Ultimate สำหรับทุกรุ่น Kärcher NT Tact

แผ่นกรองทรงจีบแบนอย่างดี

คาร์เชอร์ มีไส้กรองที่ดีที่สุดเพมาะกับฝุ่นจำนวนมาก เช่น งานขัดคอนกรีตหรืองานโทนเนอร์: ไส้กรอง PTFE ของคาร์เชอร์ สามารถใช้ได้กับ NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

  • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
  • คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานกว่า
  • รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)

Dust class: M + L

 

ไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

ไส้กรองฝุ่นแบบเปียกและแห้งทรงจีบ

ไส้กรอง PES นี้ (เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ของคาร์เชอร์) เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเปียกและแห้ง ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

  • ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
  • คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานขึ้น
  • เหมาะสำหรับการสลับฟังชั่นระหว่างการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง

Dust class: M + L





ไส้กรองสำหรับเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ คาร์เชอร์

ไส้กรองฝุ่นทรงจีบ

ไส้กรองกระดาษนี้สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น คุ้มราคา ใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L

รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%

  • แรงดูดสูงเมื่อดูดฝุ่นละเอียดน้ำหนักเบา
  • อัตราการกักเก็บฝุ่นสูง
  • ไส้กรองต้องตากแห้งหลังใช้งาน

Dust class: M + L

 





ฝุ่นมวลเบาจากงานก่อสร้าง

ฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นเมื่อทำงานในภาคการก่อสร้าง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม ประเภทของฝุ่นอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการหายใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ของคาร์เชอร์ให้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยควบคุมฝุ่นในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและผู้อื่น

เรียนรู้เพิ่มเติม

