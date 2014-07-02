เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง หรือ เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง สามารถจัดการสิ่งสกปรกได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะสิ่งสกปรกแห้ง ชื้น หรือเปียก เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำคาร์เชอร์ก็สามารถทำความสะอาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
รุ่นทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ
เครื่องดูดฝุ่นประเภท NT มาพร้อมกับระบบกรองแบบ Tact ลิขสิทธิ์เฉพาะของคาร์เชอร์ที่ช่วยให้มีแรงดูดสูงสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่มีสะดุด แม้ต้องเจอกับฝุ่นละเอียดปริมาณมาก ไส้กรองสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยแรงลมกำลังสูง เครื่องดูดฝุ่นพร้อมระบบ Tact สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ในบริเวณก่อสร้างหรือในโรงซ่อมได้เป็นอย่างดี
รุ่นทำความสะอาดไส้กรองกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องดูดฝุ่นรอบทิศทางที่แข็งแกร่งของคลาส Ap จะกำจัดของเหลวและสิ่งสกปรกชื้นรวมทั้งฝุ่นขนาดกลาง ด้วยการทำความสะอาดตัวกรองแบบกึ่งอัตโนมัติทำให้ตัวกรองยังคงใสและมีพลังดูดสูง สำหรับระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ
รุ่นมาตรฐาน
เครื่องดูดฝุ่นรุ่นมาตรฐานออกแบบมาสำหรับจัดการฝุ่นหยาบและของเหลวปริมาณมากโดยเฉพาะ อุปกรณ์ทำความสะอาดที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษและใช้งานง่ายนี้ เป็นอุปกรณ์ที่บริษัทรับทำความสะอาดเลือกใช้เป็นประจำทุกวัน
ระบบดูดฝุ่นความปลอดภัยสูง
เครื่องดูดฝุ่นสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูงจากคาร์เชอร์ ช่วยปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเจอกับฝุ่นละอองที่สูดหายใจเข้าไปได้หรือฝุ่นอันตรายอื่นๆ เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น NT Tact พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมในระดับสูงสุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบริหารเวลา และต้นทุนแรงงานได้ดีกว่า ระบบไส้กรองทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ แม้ฝุ่นละเอียดจะมีจำนวนมากแค่ไหนก็จัดการได้
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง รุ่น Ap มีช่วยดูดสิ่งสกปรก ไม่ว่าจะเป็นแบบแห้ง ชื้น หรือของเหลว เช่น สำหรับงานทำความสะอาดทั้งหมดในอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
ความทนทานเมื่อต้องใช้งานต่อเนื่องยาวนาน เครื่องระดับมาตรฐานจุดประสงค์ส่วนใหญ่จะใช้ในการดูดของเหลว ในการทำความสะอาดอาคาร รวมไปถึงในโรงแรมและร้านอาหาร อีกด้วย
เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างของคาร์เชอร์ ที่พิเศษไปกว่านั้นคือสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะจุด เช่น เครื่องดูดฝุ่นที่ต้อง built-in แบบปั้มดูด เพื่อกำจัดฝุ่นในตัวสำหรับหน่วยดับเพลิงและบริษัทก่อสร้าง รวมถึงการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำในธุรกิจเบเกอรี่
เครื่องดูดฝุ่นเพื่อความปลอดภัยในระดับสูงสุด ใช้วัสดุป้องกันการเกิดประกายไฟ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้ใช้ แม้ต้องสัมผัสกับฝุ่นในคลาส M หรือฝุ่น hazardous class H เพื่อสุขภาพของผู้ใช้และทุกคนในพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรายังรวมถึงเครื่องดูดฝุ่น NT ที่ป้องกันการระเบิดสำหรับ hazard class zone 22
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม คืออะไร
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมทั้งสำหรับการใช้งาน ทั้งทางการค้าและอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกทั้งแบบแห้งและเปียก หรือแม้กระทั่งของเหลวในคราวเดียว เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ จะขาดไม่ได้ในการขจัดทั้งฝุ่นหยาบและฝุ่นละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่หลากหลายในพื้นที่ก่อสร้างหรือในโรงงาน
ไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือฝุ่นละเอียดในปริมาณมาก เครื่องดูดฝุ่นเหล่านี้เหนือกว่าเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งทั่วไป เพราะไม่ต้องกังวลและคัดแยกฝุ่นผงก่อน ยิ่งไปกว่านั้น ตัวเครื่อง ลูกกลิ้ง สายไฟ ฯลฯ ยังตอบสนองความต้องการใช้งานประจำวันในสภาพแวดล้อมที่หนักหน่วง จึงเป็นตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม
เครื่องดูดฝุ่นแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งพร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรอง
เราตั้งใจค้นคว้าเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง ที่ประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์อันยาวนาน – ในพื้นที่ก่อสร้างและในโรงงาน มีฝุ่นสะสมจำนวนมาก เศษขี้เลื่อย เศษปูนและเศษวัสดุบนพื้นและในเครื่องจักร เครื่องดูดฝุ่นของคาร์เชอร์ออกแบบให้เหมาะกับงานที่ท้าทายเหล่านี้ และด้วยเทคโนโลยีการทำความสะอาดไส้กรอง ระบบ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรทำให้สามารถดูดฝุ่นที่ละเอียดและมีขนาดเล็กจำนวนมากไม่ต้องใช้ถุงฝุ่น ทำให้สามารถดูดและจัดเก็บได้เต็มถังบรรจุ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าถุงฝุ่นด้วย แรงดูดจะรักษาระดับอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะหยุดทำงาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม Ap ของคาร์เชอร์ออกแบบมาพร้อมกับการทำความสะอาดไส้กรองแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับฝุ่นขนาดเล็กถึงปานกลาง และยังสามารถดูดสิ่งสกปรกและของเหลวได้อย่างหมดจดในเครื่องเดียว
เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง
ของเหลวปริมาณมากจะกำจัดออกได้ยากหากไม่มีตัวช่วย จะเช็ดจะถูก็ยิ่งทำให้คราบเลอะเทอะและกระจาย ยิ่งไปกว่านั้นความชื้นอาจทำให้พื้นเสียหายและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นไถล ความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกที่เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เชอร์จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดดูดฝุ่นทั่วไป หรือช่วยดูดของเหลวที่หกกระจายบนพื้น เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างทุกรุ่นของ คาร์เชอร์สามารถกำจัดของเหลวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกังวลว่าคราบสกปรกจะเปียกหรือจะแห้งอีกต่อไป เครื่องดูดฝุ่นระดับมาตรฐานเยอรมัน ต้องคาร์เชอร์เท่านั้น
เครื่องดูดฝุ่นนิรภัย: ดูดสารเคมีได้อย่างง่ายดาย
เครื่องดูดฝุ่นนิรภัยหรือเครื่องดูดฝุ่นกันระเบิดของคาร์เชอร์ออกแบบมาเพื่อจัดการกับฝุ่นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละเอียด สารก่อมะเร็ง หรือแร่ใยหิน ด้วยไส้กรองทรงจีบแบนมาตรฐาน Class H และระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ Tact ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร เครื่องนี้สามารถดักจับและเก็บอนุภาคอันตรายได้อย่างมิดชิด พร้อมรักษาแรงดูดให้คงที่ตลอดการใช้งาน การออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจ ลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของคาร์เชอร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งสำหรับมืออาชีพทำงานอย่างไร
เพื่อรับมือกับงานที่ท้าทายของผู้ใช้ในหน้างานหรือพื้นที่ก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งหรือเครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมตามประเภทของสิ่งสกปรก
มีความแตกต่างระหว่างการปนเปื้อนของฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ซึ่งองค์ประกอบเฉพาะของสิ่งสกปรกมีบทบาทสำคัญ เป็นสิ่งสกปรกที่มีเนื้อหยาบหรือเป็นฝุ่นละเอียดหรือไม่? สิ่งปนเปื้อนมีความหนืดต่ำหรือสูงหรือไม่? มีเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำของคาร์เชอร์ที่เหมาะกับสิ่งสกปรกในทุกสถานะ ตั้งแต่ฝุ่นแข็ง โลหะไปจนถึงของเหลว
เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้างแบบเปียกและแห้งสำหรับอุตสาหกรรม: ประเภทฝุ่น
Class L, M และ H หมายถึงอะไร
ฝุ่นเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนในอากาศและอนุภาคของแข็งที่มีรูปร่างและขนาดต่างกัน องค์ประกอบทางเคมีและลักษณะทางกายภาพอาจแตกต่างกันอีกด้วย ฝุ่นถูกจัดประเภท ได้แก่ Class L, M หรือ H โดยตัวแปรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นอันตราย เช่น ไฟเบอร์ แร่ใยหินและแร่ธาตุที่เป็นอันตรายและระวังเป็นพิเศษ (เมื่อ < 5 µm) สามารถซึมลึกเข้าไปในทางเดินหายใจได้ ดังนั้นการระบุฝุ่นแต่ละประเภทที่แน่นอนจึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถเลือกเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะสมได้เมื่อประเมินอันตรายแล้ว
L class
เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง Class L สำหรับการดูดขี้เลื่อยเนื้ออ่อน ผงชอล์ค และปูนปลาสเตอร์ ฝุ่นในระดับ Class L แสดงถึงความอันตรายปานกลาง ไม่มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษในการกำจัดทิ้ง
M class
class M อัปเกรด ให้ดีขึ้นไปอีก เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นและสิ่งสกปรกต่อไปนี้: ขี้เลื่อยจากไม้เนื้อแข็ง วัสดุกรุผนัง เศษฝุ่นสี เซรามิก คอนกรีต และอิฐ class M เป็นคลาสขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนดสำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้าง
H class
เครื่องดูดฝุ่น class H เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นปริมาณมากทั้งที่ปลอดภัยและเป็นอันตราย/ก่อมะเร็งสูง เช่น ฝุ่นแร่ใยหิน ตะกั่ว ถ่านหิน นิกเกิล โคบอลต์ ทองแดง แคดเมียม และรา
ประเภทของฝุ่น
L
อัตราการซึมผ่าน
≤ 1.0%
เหมาะสำหรับ
ฝุ่นที่มีค่า MAC เกินกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ใช้สำหรับ
- ผงหินปูน
- ผงปูนขาว
ประเภทของฝุ่น
M
อัตราการซึมผ่าน
< 0.1%
เหมาะสำหรับ
- ฝุ่นที่มีค่า MAC (Maximum Allowable Concentration) เท่ากับหรือมากกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่นไม้ ปริมาณไม่เกิน 1200 วัตต์ต่อ 50 ลิตร
ใช้สำหรับ
- ผงขี้เลื่อย
- ผงสีฝุ่น
- ผงเซรามิก
- ผงพลาสติก
ประเภทของฝุ่น
H
อัตราการซึมผ่าน
< 0.005%
เหมาะสำหรับ
- ฝุ่นที่มีค่า MAC (Maximum Allowable Concentration) น้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- ฝุ่นก่อมะเร็ง (ตามข้อกำหนด Section 35 ของกฎระเบียบสารอันตรายเยอรมนี)
- ฝุ่นที่มีสารก่อโรค
ใช้สำหรับ
- ฝุ่นประเภทก่อมะเร็ง (ตะกั่ว ถ่านหิน โคบอลต์ นิกเกิล ทาร์ ทองแดง แคดเมียม ฯลฯ)
- เชื้อรา, แบคทีเรีย
- สปอร์ของเชื้อโรค
- ฟอร์มาลดีไฮด์
ประเภทของฝุ่น
แร่ใยหิน (แอสเบสตอส)
อัตราการซึมผ่าน
< 0.005%
เหมาะสำหรับ
- ฝุ่นที่มีแร่ใยหิน
ใช้สำหรับ
- ฝุ่นแร่ใยหินจากเครื่องทำความร้อนในที่เก็บของตอนกลางคืนหรือไฟร์วอลล์
ประเภทของฝุ่น
ประเภทของฝุ่นที่สามารถระเบิดได้ (พื้นที่เสี่ยงการระเบิด ATEX โซน 22)
อัตราการซึมผ่าน
ฝุ่นระดับ L, M หรือ H ที่มีข้อกำหนดพิเศษ
เหมาะสำหรับ
การแบ่งประเภทของฝุ่นในโซน 22 สำหรับการระเบิดของฝุ่น
ใช้สำหรับ
- ฝุ่นกระดาษ
- ฝุ่นแป้ง
เทคโนโลยีที่สุดยอด
เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรอง
เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรองเท่านั้น
การแสดงสีที่แท้จริงจึงมีความสำคัญอย่างมาก ไส้กรองของคาร์เชอร์ แสดงรหัสสีเพื่อระบุการใช้งาน สีน้ำตาลหมายถึงผงขี้เลื่อยและเส้นใย สีแดงหมายถึง HEPA สีดำหมายถึงการใช้ดูดฝุ่นอันตรายหรืโลหะ สีฟ้าหมายถึงการใช้งานทั่วไป และสีเขียวหมายถึงฝุ่นแห้งและความคุ้มค่าสูง
ไส้กรองเศษขี้เลื่อย
ไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่น Kärcher Tact แบบมอเตอร์เดี่ยว ทรงตลับแปดตลับที่เคลือบด้วย PTFE ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับกรองฝุ่นขี้เลื่อยและไฟเบอร์ทุกประเภท ได้รับการรับรองฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
- ใช้งานดูดฝุ่นไฟเบอร์โดยไม่ต้องใช้ถุงกรองเป็นครั้งแรก
- รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)
- ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
Dust class: M + L
ไส้กรองเซฟตี้/HEPA flat pleated filter
ไส้กรอง H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ขั้นตอนเดียวและมีจำหน่ายเฉพาะที่คาร์เชอร์ ได้รับการรับรองฝุ่นระดับ H รับประกัน
อัตราการแยกฝุ่น: 99.995% (HEPA)
- เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นที่เป็นอันตรายและฝุ่นที่อาจเกิดประกายไฟได้
- ไส้กรอง PTFE H ใหม่เป็นไส้กรองฝุ่นระดับ H ที่ทำความสะอาดได้ตัวแรกในตลาด ดังนั้นจึงทำให้สามารถดูดฝุ่นละเอียดปริมาณมากได้โดยไม่จำเป็นต้องมีชุดไส้กรองฝุ่นนิรภัยหรือถุงทิ้งสำหรับฝุ่นอันตราย
Dust class: H
แผ่นกรองทรงจีบแบนอย่างดี
คาร์เชอร์ มีไส้กรองที่ดีที่สุดเพมาะกับฝุ่นจำนวนมาก เช่น งานขัดคอนกรีตหรืองานโทนเนอร์: ไส้กรอง PTFE ของคาร์เชอร์ สามารถใช้ได้กับ NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
- ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
- คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานกว่า
- รับประกันพลังดูดสูง (ไม่อุดตัน)
Dust class: M + L
ไส้กรองฝุ่นแบบเปียกและแห้งทรงจีบ
ไส้กรอง PES นี้ (เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ของคาร์เชอร์) เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบเปียกและแห้ง ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
- ทนต่อความชื้นและการเปื่อย
- คุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยอายุการใช้งานของไส้กรองที่ยาวนานขึ้น
- เหมาะสำหรับการสลับฟังชั่นระหว่างการดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง
Dust class: M + L
ไส้กรองฝุ่นทรงจีบ
ไส้กรองกระดาษนี้สำหรับการดูดฝุ่นแบบแห้งเท่านั้น คุ้มราคา ใช้ได้กับเครื่องดูดฝุ่น NT Tact ทุกรุ่น ได้รับการรับรองสำหรับฝุ่น Class M และ L
รับประกันอัตราการแยกฝุ่น: 99.9%
- แรงดูดสูงเมื่อดูดฝุ่นละเอียดน้ำหนักเบา
- อัตราการกักเก็บฝุ่นสูง
- ไส้กรองต้องตากแห้งหลังใช้งาน
Dust class: M + L
ฝุ่นมวลเบาจากงานก่อสร้าง
ฝุ่นจากการก่อสร้างเป็นคำทั่วไปที่ใช้อธิบายประเภทของฝุ่นที่มักเกิดขึ้นเมื่อทำงานในภาคการก่อสร้าง หากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม ประเภทของฝุ่นอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อการหายใจซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เครื่องดูดฝุ่นงานก่อสร้าง หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้ง ของคาร์เชอร์ให้ผลลัพท์ที่ดีกว่า ด้วยเทคโนโลยีไส้กรองที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยควบคุมฝุ่นในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและผู้อื่นเรียนรู้เพิ่มเติม