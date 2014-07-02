Multi Power Jet, tek bir püskürtme borusunda 5 tip jet sunar: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, döndürme hareketiyle kolayca seçilebilir. Bu, püskürtme borusunun zaman alıcı değiştirme işleminin artık gerekli olmadığı anlamına gelir. Multi Power Jet, tüm K3 - K5 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur. Ev, bahçe ve araba temizliğinde kullanım için çok yönlü cihaz.