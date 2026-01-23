Kärcher K3, Quick Connect (hızlı bağlantı) tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu ile evin çevresinde aralıklı kullanımlar için uygundur. Örn. bisikletler, bahçe çitleri ve motosikletler. Su basıncı temizlenecek yüzeye göre, sadece Vario Power püskürtme borusu (VPS) döndürülerek ayarlanabilir. Döner kalem jetli kir parçalayıcı en inatçı kirleri bile temizler. Uzun bir kullanım ömrü için K3 pompa, bir su filtresi ile korunmaktadır. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K3 Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.