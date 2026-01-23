K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
K3 yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi, aralıklı kullanım ve normal kirlerin temizlenmesi için idealdir. Örn. bisikletler, bahçe çitleri, motosikletler...
Kärcher K3, Quick Connect (hızlı bağlantı) tabancası, 6 m yüksek basınç hortumu ile evin çevresinde aralıklı kullanımlar için uygundur. Örn. bisikletler, bahçe çitleri ve motosikletler. Su basıncı temizlenecek yüzeye göre, sadece Vario Power püskürtme borusu (VPS) döndürülerek ayarlanabilir. Döner kalem jetli kir parçalayıcı en inatçı kirleri bile temizler. Uzun bir kullanım ömrü için K3 pompa, bir su filtresi ile korunmaktadır. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş K3 Basınçlı Yıkama Makinesine 9 Taksit ve Ücretsiz Kargo avantajıyla sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Hızlı bağlantı
Deterjan tankı
Kablo sarma kancası
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Su debisi (l/sa)
|max. 380
|Saha performansı (m²/sa)
|25
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|1,6
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|275 x 279 x 803
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 6 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Makineye kolay bağlantı (Quick Connect)
- Deterjan uygulama: Tank
- Entegre su giriş filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Motosiklet ve scooter temizliği için.