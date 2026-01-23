Güçlü performans uzun kullanım ömrüyle buluşuyor: Güçlü, su soğutmalı motoruyla K 5 WCM Premium yüksek basınçlı yıkama makinesi kiri anında temizler. Gerektiğinde püskürtme boruları ile patikalar, teraslar ve araçlar temizlenebilir. Basınç, özellikle hedefe yönelik, yüzey dostu temizlik için Vario Power püskürtme borusunda (VPS) basitçe döndürülerek kolayca ayarlanabilir. Kir püskürtücünün diğer üstün özellikleri arasında dönen nokta jeti, doğrudan cihazda pratik depolama için entegre hortum makarası ve ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde koruyan yerleşik bir su filtresi bulunur.