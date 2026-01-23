K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
Üstün temizlik, üstün performans: Su soğutmalı motora sahip K 7 WCM basınçlı yıkama makinesi arabalar, teraslar, bahçe ekipmanları ve bahçe araçlarındaki kiri etkili ve güçlü bir şekilde temizler.
Güçlü performans uzun kullanım ömrüyle buluşuyor: Güçlü, su soğutmalı motoruyla K 5 WCM Premium yüksek basınçlı yıkama makinesi kiri anında temizler. Gerektiğinde püskürtme boruları ile patikalar, teraslar ve araçlar temizlenebilir. Basınç, özellikle hedefe yönelik, yüzey dostu temizlik için Vario Power püskürtme borusunda (VPS) basitçe döndürülerek kolayca ayarlanabilir. Kir püskürtücünün diğer üstün özellikleri arasında dönen nokta jeti, doğrudan cihazda pratik depolama için entegre hortum makarası ve ayrıca pompayı kir parçacıklarına karşı güvenilir bir şekilde koruyan yerleşik bir su filtresi bulunur.
Özellikler ve faydalar
Göz alıcı performans
Entegre deterjan emiş hortumu
Hızlı Bağlantı sistemi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Basınç (Bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Su debisi (l/sa)
|max. 500
|Saha performansı (m²/sa)
|40
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Motor gücü (kW) (kW)
|2,1
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|13
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|369 x 389 x 901
Scope of supply
- Yüksek basınç tabancası: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Kir sökücü nozül
- Yüksek basınçlı su hortumu: 8 m
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Entegre yüksek basınç hortumu
- Deterjan uygulama: Emiş borusu
- Su soğutmalı motor
- Pompa malzemesi: Alüminyum
- Entegre su giriş filtresi
- Su emişi
Videos
Uygulama alanları
- Bahçe duvarları ve taş duvarlar
- Dış basamaklar
- Ev ve bahçe çevresindeki alanlar
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Orta ölçekli ve steyşın vagon araçları temizlemek için.
- Motosiklet ve scooter temizliği için.
- Bisikletler