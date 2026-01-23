Kristalize Madde RM 749, 10l
Mermer, mozaik ve dökme taş gibi kalkerli zeminleri işlemek ve sertleştirmek için kristalize sıvı. Kristalize sıvı sertleşir ve aşınmaya daha dayanıklı hale gelir.
Tek diskli makineler ve püskürtücülerle kireçli zeminlerin ara temizliği için ideal: Kärcher'in sıvı FloorPro Kristalleştirici Maddesi RM 749. Kuru kristalizasyon için güçlü asidik madde, örneğin mermer, mozaik veya yapay taştan yapılmış zeminlerin yüzey tabakasının bağlı kalsiyum karbonatını çözer. Mekanik zemin temizleme makinesi ile birlikte bu, kimyasal ve mekanik sıkıştırma ve ardından yüzeyin sertleşmesi ile sonuçlanır. Donuk ve mat zeminler, daha sert ve daha dayanıklı olan parlak zeminlere dönüşür. Yeniden kirlenme azalır ve bakım temizliği kolaylaşır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Paketleme ölçüsü (l)
|10
|Paketleme ünitesi (Parça(lar))
|1
|pH
|0,8
|Ağırlık (kg)
|10,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|230 x 188 x 307
Ürün
- Mermer, terrazzo, suni taş gibi tüm kireçli taş zeminler için etkili kristalleştirici
- Taşı sıkıştırarak dayanıklı bir yüzey oluşturur
- Yeni bir parlaklık verir
- Taşın karakteri korunmuştur
- Yüzeyin gelecekteki temizliğini kolaylaştırır (daha az yeniden kirlenme)
- Son derece ekonomik
- Uygulamadan hemen sonra üzerinde yürünebilir
- NTA içermez
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
- H302 Yutulması halinde zararlıdır.
- H290 Metalleri aşındırabilir.
- H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
- P310 Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
- P405 Kilit altında saklayın.
- P501a İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Uygulama alanları
- Kireçli taş temizleme