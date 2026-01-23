Tek diskli makineler ve püskürtücülerle kireçli zeminlerin ara temizliği için ideal: Kärcher'in sıvı FloorPro Kristalleştirici Maddesi RM 749. Kuru kristalizasyon için güçlü asidik madde, örneğin mermer, mozaik veya yapay taştan yapılmış zeminlerin yüzey tabakasının bağlı kalsiyum karbonatını çözer. Mekanik zemin temizleme makinesi ile birlikte bu, kimyasal ve mekanik sıkıştırma ve ardından yüzeyin sertleşmesi ile sonuçlanır. Donuk ve mat zeminler, daha sert ve daha dayanıklı olan parlak zeminlere dönüşür. Yeniden kirlenme azalır ve bakım temizliği kolaylaşır.