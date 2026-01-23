Zemin
Kärcher FloorPro (yer için) temizlik maddeleri çok etkilidirler ve mükemmel temizlik sonuçları en kısa sürede daha az çaba ile elde edilir. Kärcher temizlik sisteminde, makineler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri mükemmel şekilde uyumludur. Bu durum çalışmayı daha kolay, hızlı ve daha uygun hale getirir. Aynı zamanda, temizlik makinelerinin ve temizlenecek olan yüzeylerin optimal şekilde korunması sağlanan ilave faydalardır.
Leke çıkarma
Kärcher FloorPro (yer için) temizlik maddeleri çok etkilidirler ve mükemmel temizlik sonuçları en kısa sürede daha az çaba ile elde edilir. Kärcher temizlik sisteminde, makineler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri mükemmel şekilde uyumludur. Bu durum çalışmayı daha kolay, hızlı ve daha uygun hale getirir. Aynı zamanda, temizlik makinelerinin ve temizlenecek olan yüzeylerin optimal şekilde korunması sağlanan ilave faydalardır.
Günlük temizleme
Heryerde kullanılabilir ve suya dayanıklı sert ve esnek yüzeylerin bakım temizliğinde uygulanabilir.Fazlasıyla ekonomik ve çizik bırakmayan temizlik, çok az köpürme sağlar. Yağ ve mineral kirlerini güvenilir şekilde giderir ve çabuk kurur.
Orta düzey temizlik ve bakım / Sprey temizleyici
Temizlik ve bakım aynı anda sağlanır. Topuk izlerini ve ayak izlerini çıkartır. Yüksek kapsamlı bakım filmi oluşturur. Kaymazdır, kir iticidir ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Temel temizlik deterjanları
Güçlü derin temizlik sağlar ve yoğun kirleri çıkartır. İnatçı kalıntıları bile ortadan kaldırır. Çok verimlidir. Parafin gibi maddeleri kolaylıkla çıkartır. Az köpürtme sağlar. Çevre dostudur ve hoş bir kokusu vardır.
Bakım deterjanları
Sert ve dirençli yer kaplamalarının bakım ve korunması için olan bir maddedir. Mükemmel kapsama ve yapışma, kayma ve aşınmaya karşı dayanım sağlar. Dayanımı arttırır. Kaymaz, kir itici ve aşınmaya karşı dayanıklıdır. Yer yüzeyi daha sert ve aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir.