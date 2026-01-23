Zemin

Kärcher FloorPro (yer için) temizlik maddeleri çok etkilidirler ve mükemmel temizlik sonuçları en kısa sürede daha az çaba ile elde edilir. Kärcher temizlik sisteminde, makineler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri mükemmel şekilde uyumludur. Bu durum çalışmayı daha kolay, hızlı ve daha uygun hale getirir. Aynı zamanda, temizlik makinelerinin ve temizlenecek olan yüzeylerin optimal şekilde korunması sağlanan ilave faydalardır.