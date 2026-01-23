Profesyonel
Basınçlı yıkama
Sağlanan faydalar etkileyicidir: Daha az enerji tüketimi ve daha az atık su kirliliği ile birlikte daha hızlı ve daha iyi temizlik. Kärcher temizlik ve bakım maddeleri, sanayi, ticaret ve gıda sektöründe harika bir performans sağlarlar. Yüksek basınçlı temizleyiciler ve temizlik maddeleri mükemmel şekilde dengelenir.
Zemin
Kärcher FloorPro (yer için) temizlik maddeleri çok etkilidirler ve mükemmel temizlik sonuçları en kısa sürede daha az çaba ile elde edilir. Kärcher temizlik sisteminde, makineler, aksesuarlar ve temizlik maddeleri mükemmel şekilde uyumludur. Bu durum çalışmayı daha kolay, hızlı ve daha uygun hale getirir. Aynı zamanda, temizlik makinelerinin ve temizlenecek olan yüzeylerin optimal şekilde korunması sağlanan ilave faydalardır.
Halı
CarpetPro (Halılar için) ürünler tekstil yüzeylerini nazik ve etkin biçimde temizleyip korur. Bu yenilikçi sistem temizlik ve kuruma sürelerini azaltır, kirlenmeyi geciktirir ve böylece uygulama yapılan yüzeyleri korurken hem çevreyi hem de bütçenizi de korur. CarpetPro ürünleri, kiri sarmalayıp bağlayan iCapsol teknolojisine dayalıdır. Halıların durulanması artık gerekli değildir çünkü hapsedilen kalan kirler sonraki bakım temizliğinde vakumlanarak rahatça alınır. Halılar çabuk kururlar ve hemen üzerlerinde yürülebilir hale gelirler.
Cihaz
Temizlik maddelerimiz tüm su sertlik seviyeleri için özel olarak formüle edilmiştir ve Kärcher yıkama sistemleri için uygundurlar. Özel içerikli malzemeler, aşınmaya karşı su ile temas eden bileşenleri korurlar. Patentli ve kolay ayırdedilebilen formülleri sayesinde, Kärcher ASF ürünleri çevre dostudurlar.