Halı

CarpetPro (Halılar için) ürünler tekstil yüzeylerini nazik ve etkin biçimde temizleyip korur. Bu yenilikçi sistem temizlik ve kuruma sürelerini azaltır, kirlenmeyi geciktirir ve böylece uygulama yapılan yüzeyleri korurken hem çevreyi hem de bütçenizi de korur. CarpetPro ürünleri, kiri sarmalayıp bağlayan iCapsol teknolojisine dayalıdır. Halıların durulanması artık gerekli değildir çünkü hapsedilen kalan kirler sonraki bakım temizliğinde vakumlanarak rahatça alınır. Halılar çabuk kururlar ve hemen üzerlerinde yürülebilir hale gelirler.