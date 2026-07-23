旋轉滾刷驅動桿

旋轉滾刷驅動桿的液壓驅動。使用我們專業的高壓清洗機清潔立面或太陽能裝置。安裝在噴槍或伸縮噴桿上。

採用不銹鋼和PEEK製成的高質量，使用壽命長設計，用於旋轉滾刷的液壓驅動增加了我們專業高壓清洗機的可能性-甚至是最小的，輸水量較小的高壓清洗機。帶有整合噴頭可實現完美的排水，允許使用不同硬度的滾刷，由於採用了快速更換系統，因此非常易於更換，並且可以安全地連接到驅動器上。可以選擇將驅動器直接安裝在噴槍或伸縮噴桿上。根據型號的不同，這些配件適用於太陽能裝置、玻璃表面、敏感和粗糙的立面以及石材或木質表面的露台等要求嚴格的清潔工作的應用。對於幕牆清潔，刷子會自動朝上，從而減少了用戶的勞力。此外，可選配防噴濺罩（4.762-621.0）和Vario接頭（4.481-042.0）。

特點和好處
旋轉滾刷驅動桿: 旋轉液壓滾刷驅動
旋轉液壓滾刷驅動
不需要使用額外馬達驅動滾刷。 緊湊式的包裝 由不銹鋼和PEEK製成的高品質設計。
旋轉滾刷驅動桿: 可更換的刷子配件
可更換的刷子配件
確保為所有表面提供最佳的刷子。 刷子配件的嚙合確保安全使用。 顏色編碼有助於選擇合適的滾刷。
旋轉滾刷驅動桿: 整合噴桿
整合噴桿
整個刷子長度上均勻的排水。

技術規格

技術規格

水量 (l/h) 350 / 1000
進水溫度(攝氏度) (°C) 40
連接螺紋 M 18
重量(包裝後公斤) (kg) 2.1

影片

應用範圍
  • 用於清潔太陽能設備，（有機玻璃）玻璃表面和溫室
  • 用於清潔外牆，捲簾和百葉窗
  • 用於清潔織物和箔薄紙
  • 用於清潔石材或木質表面的露台
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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