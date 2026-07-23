採用不銹鋼和PEEK製成的高質量，使用壽命長設計，用於旋轉滾刷的液壓驅動增加了我們專業高壓清洗機的可能性-甚至是最小的，輸水量較小的高壓清洗機。帶有整合噴頭可實現完美的排水，允許使用不同硬度的滾刷，由於採用了快速更換系統，因此非常易於更換，並且可以安全地連接到驅動器上。可以選擇將驅動器直接安裝在噴槍或伸縮噴桿上。根據型號的不同，這些配件適用於太陽能裝置、玻璃表面、敏感和粗糙的立面以及石材或木質表面的露台等要求嚴格的清潔工作的應用。對於幕牆清潔，刷子會自動朝上，從而減少了用戶的勞力。此外，可選配防噴濺罩（4.762-621.0）和Vario接頭（4.481-042.0）。