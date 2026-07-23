TL 10 C 伸縮桿
碳纖維伸縮噴槍TL 10C。最大可達10 m，配有實用的快速固定扣鎖。多功能用途，用於清潔外牆、窗戶或太陽能電池板。
除了用於清潔窗戶、外牆和太陽能電池板的高壓或低壓的不同應用領域之外，伸縮式噴桿TL 10 C還可以進行吸塵應用，例如吸塵管道上的灰塵。 TL 10 C包含高品質的碳纖維，並配有實用的快速固定扣鎖和長達10 m的免工具可調節夾緊力，具有最大的剛性和最小的重量。整合的防扭轉裝置以及可旋轉的底座，可確保更安全，更符合人體工程學的工作。底座還具有一個鉤子，用於安全地固定背帶。
特點和好處
多功能使用
最大的人體工程學
非常人性化
最大的安全性
技術規格
技術規格
|伸縮桿長度(公厘) (m)
|2.2 - 10
|進水溫度(攝氏度) (°C)
|max. 60
|材質
|碳纖維
|Elements
|7
|連接螺紋
|M 18
|重量(包裝後公斤) (kg)
|9.3
主機規格或內含配件
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- 免使用工具調整扣鎖
- 水管固定扣
- 延長桿紅色延伸標記
影片
兼容的設備
應用範圍
- 非常適合清潔窗戶、外牆和太陽能電池板
- 還可以在高處真空吸塵