除了用於清潔窗戶、外牆和太陽能電池板的高壓或低壓的不同應用領域之外，伸縮式噴桿TL 10 C還可以進行吸塵應用，例如吸塵管道上的灰塵。 TL 10 C包含高品質的碳纖維，並配有實用的快速固定扣鎖和長達10 m的免工具可調節夾緊力，具有最大的剛性和最小的重量。整合的防扭轉裝置以及可旋轉的底座，可確保更安全，更符合人體工程學的工作。底座還具有一個鉤子，用於安全地固定背帶。