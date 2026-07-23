TL 14 C 伸縮桿

以最小的重量獲得最大的剛度：伸縮式噴桿TL 14 C由碳纖維製成。借助快速固定扣鎖，可達到14 m的巨大距離，多功能且易於使用。

TL 14 C伸縮式噴桿由堅固輕巧的碳纖維製成，最大可達14 m，可提供幾乎無限的應用領域。它可用於用滲透水清潔窗戶、外牆或太陽能面板，以及高壓和低壓應用，甚至可用於吸塵，例如:天溝。得益於創新的快速固定扣鎖，縮回和伸展極為簡單，無需使用任何工具即可單獨設置和調節夾緊力。帶有鉤子的可旋轉底座可用於固定攜帶帶，並具有獨特的防扭曲保護，可確保非常安全和符合人體工程學的工作條件。

特點和好處
TL 14 C 伸縮桿: 多功能使用
多功能使用
TL 14 C 伸縮桿: 最大的人體工程學
最大的人體工程學
TL 14 C 伸縮桿: 非常人性化
非常人性化
最大的安全性

技術規格

技術規格

伸縮桿長度(公厘) (m) 2.4 - 14
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 60
材質 碳纖維
Elements 10
連接螺紋 M 18
重量(包裝後公斤) (kg) 10.2

主機規格或內含配件

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • 免使用工具調整扣鎖
  • 水管固定扣
  • 延長桿紅色延伸標記

影片

應用範圍
  • 非常適合清潔窗戶、外牆和太陽能電池板
  • 還可以在高處真空吸塵
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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