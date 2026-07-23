TL 14 C伸縮式噴桿由堅固輕巧的碳纖維製成，最大可達14 m，可提供幾乎無限的應用領域。它可用於用滲透水清潔窗戶、外牆或太陽能面板，以及高壓和低壓應用，甚至可用於吸塵，例如:天溝。得益於創新的快速固定扣鎖，縮回和伸展極為簡單，無需使用任何工具即可單獨設置和調節夾緊力。帶有鉤子的可旋轉底座可用於固定攜帶帶，並具有獨特的防扭曲保護，可確保非常安全和符合人體工程學的工作條件。