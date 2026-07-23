TL 7 H 伸縮桿

多功能混合伸縮桿TL 7 H由剛性和輕質的碳玻璃纖維混合製成。可伸縮，得益於快速固定扣。可達7 m。

無論是用低壓洗刷或高壓清潔窗戶、外牆或太陽能面板。我們的混合伸縮噴桿TL 7 H可達7 m，是多功能的。它由特殊的碳玻璃纖維混合物製成，具有出色的剛度和非常輕的重量。創新的快速固定口鎖可以方便地縮回和延伸，而整合式的防扭轉裝置和可旋轉的底座確保了最大的人體工程學工作條件。無需工具的單獨設置夾緊力也便於操作。也可以使用底座上的掛鉤使用背帶。

特點和好處
TL 7 H 伸縮桿: 多功能使用
多功能使用
TL 7 H 伸縮桿: 最大的人體工程學
最大的人體工程學
TL 7 H 伸縮桿: 非常人性化
非常人性化
最大的安全性

技術規格

技術規格

伸縮桿長度(公厘) (m) 2 - 7
進水溫度(攝氏度) (°C) max. 60
材質 混和材質
Elements 5
連接螺紋 M 18
重量(包裝後公斤) (kg) 4.6

主機規格或內含配件

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • 免使用工具調整扣鎖
  • 水管固定扣
  • 延長桿紅色延伸標記

影片

應用範圍
  • 非常適合清潔窗戶、外牆和太陽能電池板
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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