FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l

高潤濕水溶性、通用且非常省使用成本：RM 756 FloorPro Multi Everyday Cleaner 用於使用清潔設備或手動清潔地板表面。

凱馳的 FloorPro 多功能清潔劑 RM 756 高潤濕配方，適用於所有耐水性硬質及彈性（ ESD ）地板與表面的徹底且溫和的機械或手工維護清潔，具有諸多優勢。得益於其特殊的表面活性劑組合，這款多用途清潔劑特別適合用於疏水性表面，如 PUR 塗層地板。它不僅透過有效吸附油脂、油污和礦物質污染，確保超強的清潔效果，還能實現均勻、無條紋且快速的乾燥。為了高效利用洗地機的水箱容量， FloorPro 多功能清潔劑 RM 756 低泡沫設計，清潔後留下宜人且持久的香氣。建築清潔領域的專業人士也能受益於其無毒高濃縮配方帶來的高使用安全性。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 1
包裝數量 (Piece(s)) 12
酸鹼值 9
重量(包裝後公斤) (kg) 1.1
產品
  • 適用於所有防水硬質和彈性地板和表面的日常清潔劑
  • 由於 0.25% 至 1% 的低劑量，非常經濟省成本
  • 高潤濕親水能力帶來強大的清潔性能
  • 速乾
  • 無痕清潔
  • 低泡配方
  • 溫和環保
  • 符合 OECD 規定的可生物降解的表面活性劑
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l
FloorPro Multi Cleaner RM 756, 1l

影片

應用範圍
  • 地板和表面清潔
配件
Created with AI (artificial intelligence)

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