凱馳 RM 756 的高潤濕配方為所有防水、堅硬和彈性 (ESD) 地板和表面的徹底、溫和的使用機器或手動維護清潔提供了豐富的優勢。由於採用特殊的界面活性劑組合，這款多功能清潔劑也特別適用於疏水性表面，例如 PUR 塗層地板覆蓋物。它不僅能有效吸收油脂、油和礦物污染物，確保超高的清潔性能，還能確保均勻、無條紋和快速乾燥。為了有效利用洗地機的水箱容積， FloorPro Multi Cleaner RM 756 具有低泡沫特性，清潔後可留下宜人且持久的香味。建築清潔領域的專業人士也受益於無毒高濃度的高用戶安全性。