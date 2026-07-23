FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10l
用於地板和表面的高濃縮日常清潔劑。採用高潤濕配方，可達到最佳清潔性能和濃鬱清新的香味。
凱馳 RM 756 的高潤濕配方為所有防水、堅硬和彈性 (ESD) 地板和表面的徹底、溫和的使用機器或手動維護清潔提供了豐富的優勢。由於採用特殊的界面活性劑組合，這款多功能清潔劑也特別適用於疏水性表面，例如 PUR 塗層地板覆蓋物。它不僅能有效吸收油脂、油和礦物污染物，確保超高的清潔性能，還能確保均勻、無條紋和快速乾燥。為了有效利用洗地機的水箱容積， FloorPro Multi Cleaner RM 756 具有低泡沫特性，清潔後可留下宜人且持久的香味。建築清潔領域的專業人士也受益於無毒高濃度的高用戶安全性。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|10
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|9
|重量(包裝後公斤) (kg)
|10.6
產品
- 適用於所有防水硬質和彈性地板和表面的日常清潔劑
- 由於 0.25% 至 1% 的低劑量，非常經濟省成本
- 高潤濕親水能力帶來強大的清潔性能
- 速乾
- 無痕清潔
- 低泡配方
- 溫和環保
- 符合 OECD 規定的可生物降解的表面活性劑
影片
兼容的設備
應用範圍
- 地板和表面清潔