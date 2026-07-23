RM 69 1000l, 1000l
FloorPro 工業清潔劑 RM 69 用於地板和工業地板的低泡沫清潔。即使是最頑固的油脂、油、煙灰和礦物污染物也能強力去除。
凱馳 FloorPro 工業清潔劑 RM 69 是清潔地板和表面的多功能選擇，特別適用於傳統工業地板的維護和中期清潔。它既適用於手動清潔，也適用於洗地機清潔 —— 此外，其超低泡沫配方能夠有效利用機器的容量。它能夠有效去除物流中心和生產環境中常見的油污，留下清新怡人的香氣。此外，這款弱鹼性、無毒且易於分離的油脂清潔劑非常適合用於耗散性防靜電地板、流動水泥砂漿以及環氧樹脂塗層表面。金屬加工和油漆加工企業也受惠於其無矽配方。
技術規格
技術規格
|包裝尺寸 (l)
|1000
|包裝數量 (Piece(s))
|1
|酸鹼值
|10
|重量(包裝後公斤) (kg)
|1065
產品
- 適用於嚴重污染的工業地板的強力維護和中級清潔劑
- 低泡
- 有效溶解油漬、油脂和礦物污漬
- 出色的清潔性能
- 非危險品分類
- 溶解重油、油脂和礦物污漬
- 可用於機器和手動清潔
- 在油分離器中快速分離油/水。
- 快速見效
- 非常有效率
- 宜人、清新的香味
- 應用廣泛：適用於所有防水、鹼敏感（例如油氈）和耐鹼（例如 PVC）表面
影片
兼容的設備
應用範圍
- 地板清潔