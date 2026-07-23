凱馳 FloorPro 工業清潔劑 RM 69 是清潔地板和表面的多功能選擇，特別適用於傳統工業地板的維護和中期清潔。它既適用於手動清潔，也適用於洗地機清潔 —— 此外，其超低泡沫配方能夠有效利用機器的容量。它能夠有效去除物流中心和生產環境中常見的油污，留下清新怡人的香氣。此外，這款弱鹼性、無毒且易於分離的油脂清潔劑非常適合用於耗散性防靜電地板、流動水泥砂漿以及環氧樹脂塗層表面。金屬加工和油漆加工企業也受惠於其無矽配方。