RM 69 1000l, 1000l

FloorPro 工業清潔劑 RM 69 用於地板和工業地板的低泡沫清潔。即使是最頑固的油脂、油、煙灰和礦物污染物也能強力去除。

凱馳 FloorPro 工業清潔劑 RM 69 是清潔地板和表面的多功能選擇，特別適用於傳統工業地板的維護和中期清潔。它既適用於手動清潔，也適用於洗地機清潔 —— 此外，其超低泡沫配方能夠有效利用機器的容量。它能夠有效去除物流中心和生產環境中常見的油污，留下清新怡人的香氣。此外，這款弱鹼性、無毒且易於分離的油脂清潔劑非常適合用於耗散性防靜電地板、流動水泥砂漿以及環氧樹脂塗層表面。金屬加工和油漆加工企業也受惠於其無矽配方。

技術規格

技術規格

包裝尺寸 (l) 1000
包裝數量 (Piece(s)) 1
酸鹼值 10
重量(包裝後公斤) (kg) 1065
產品
  • 適用於嚴重污染的工業地板的強力維護和中級清潔劑
  • 低泡
  • 有效溶解油漬、油脂和礦物污漬
  • 出色的清潔性能
  • 非危險品分類
  • 溶解重油、油脂和礦物污漬
  • 可用於機器和手動清潔
  • 在油分離器中快速分離油/水。
  • 快速見效
  • 非常有效率
  • 宜人、清新的香味
  • 應用廣泛：適用於所有防水、鹼敏感（例如油氈）和耐鹼（例如 PVC）表面
RM 69 1000l, 1000l
RM 69 1000l, 1000l
RM 69 1000l, 1000l

影片

應用範圍
  • 地板清潔
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