eco!Booster 130
Струйная насадка eco!Booster 130 повышает эффективность очистки на 50% в сравнении с аналогичными веерными насадками, помогая экономить ресурсы: воду и электроэнергию. Совместима с минимойками Kärcher K 4.
Эффективная и лёгкая в применении насадка eco!Booster 130 повышает результативность чистки чувствительных поверхностей на 50% в сравнении с обычными веерными насадками, не увеличивая при этом расход воды и энергии. Это решение позволяет не только сократить время на уборку, но и является более экономичным за счёт эффективности. Её равномерное и неагрессивное воздействие делает удаление загрязнений безопасным для деликатных материалов, таких как лакированные или деревянные поверхности. Если снять насадку, можно легко избавиться от устойчивых загрязнений. eco!Booster 130 подходит ко всем минимойкам Kärcher класса K 4.
Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
- Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
- Экономия энергии.
Съемная насадка
- Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
- Легкое и удобное отсоединение.
Огромная универсальность в применении
- Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 4
- Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,365
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,48
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|615 x 108 x 51
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Изгороди
Запчасти для eco!Booster 130
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.