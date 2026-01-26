Фильтр тонкой очистки
Фильтр тонкой очистки хорошо защищает систему полива Karcher Rain от частиц грязи. Фильтр легко промывается.
Фильтр для мелких частиц защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи. Фильтр размещается на конце питающего шланга в месте перехода к системе орошения Kärcher Rain System®. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается в любой момент. На стороне входа находится штуцер для подсоединения к крану, совместимый со всеми известными системами стыкового соединения. А на стороне выхода – штуцер для подсоединения системного шланга Kärcher Rain System® или сочащегося шланга. Шланг просто насаживается на штуцер и фиксируется накидной гайкой – без использования специального инструмента. Высокоэффективная система орошения Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система работает с давлением 4 бара, индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
Встроенный фильтр
- Защита системы полива Karcher Rain от частиц грязи.
Съемный вкладыш фильтра
- Фильтр легко прочищается.
Эргономичная конструкция
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|G3/4
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,079
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,109
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|179 x 47 x 47
Комплектация
- Штуцер с резьбой G3/4
Оснащение
- Адаптер для Kärcher Rain System®
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
Принадлежности
Запчасти для Фильтр тонкой очистки
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.