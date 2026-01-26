Герметизирующий хомут
Герметизирующие хомуты являются частью системы орошения Kärcher Rain System®. Они в два счета устанавливаются в любом месте системного шланга Kärcher Rain System® и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге – благодаря обрезиненной поверхности и штырьку на внутренней стороне. Монтаж осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Для этого штырек вставляется в соответствующее отверстие в шланге и хомут закрывается. Отверстие надежно герметизируется, и шланг может использоваться дальше без расходования лишней воды. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.
Особенности и преимущества
- Хомуты могут быть гибко присоединены и удалены по мере необходимости
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкое и точное размещение.
Прорезиненная поверхность
- Простая герметизация отверстий в шланге
- Системный шланг Kärcher Rain System® можно продолжать использовать с прежней эффективностью
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,01
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,028
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|16 x 23 x 21
Комплектация
- Зажимы: 5 шт.
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки