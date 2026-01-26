Герметизирующий хомут

Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге.

Герметизирующие хомуты являются частью системы орошения Kärcher Rain System®. Они в два счета устанавливаются в любом месте системного шланга Kärcher Rain System® и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге – благодаря обрезиненной поверхности и штырьку на внутренней стороне. Монтаж осуществляется быстро, легко и без специального инструмента. Для этого штырек вставляется в соответствующее отверстие в шланге и хомут закрывается. Отверстие надежно герметизируется, и шланг может использоваться дальше без расходования лишней воды. В высшей степени эффективная система орошения Kärcher Rain System® работает с давлением до 4 бар, включает шланг 1/2" и комплект капельниц и форсунок и сочетает в себе преимущества капельного и традиционного полива. Система орошения Kärcher Rain System® индивидуально адаптируется практически к любому саду и отлично сочетается с блоком SensoTimer для управления процессом полива в зависимости от необходимости.

Особенности и преимущества
  • Хомуты могут быть гибко присоединены и удалены по мере необходимости
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
  • Гибкое и точное размещение.
Прорезиненная поверхность
  • Простая герметизация отверстий в шланге
  • Системный шланг Kärcher Rain System® можно продолжать использовать с прежней эффективностью
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,01
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 16 x 23 x 21

Комплектация

  • Зажимы: 5 шт.

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
