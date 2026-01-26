Форсунка
Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью.
Форсунки. Закрепляются на системном шланге. Легкая установка благодаря манжете с иглой. Индивидуальная регулировка расхода воды в пределах 0 – 55 л/ч. Регулировка положения форсунок. Комплект форсунок: 1× 360°, 2 × 180°, 2 × 90°
Особенности и преимущества
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкое и точное размещение.
Возможность регулировки объема воды
- Целенаправленный полив любых растений
Встроенная игла в хомуте
- Установка без инструментов
Регулируемый разбрызгиватель
- Простая регулировка угла разбрызгивания.
Разные распыляющие головки
- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Герметизирующий хомут
- Манжета легко устанавливается и снимается в зависимости от необходимости.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Расход воды при давлении 4 бара (л/ч)
|55
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,036
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,054
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 24 x 54
Комплектация
- 360 ° микрораспылительные насадки: 1 шт.
- 180 ° микрораспылительные насадки: 2 шт.
- 90 ° микрораспылительные насадки: 2 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Декоративные растения