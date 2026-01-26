Комплект форсунок и капельниц
Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.
Комплект форсунок и капельниц. Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box. Элементы закрепляются на системном шланге. Для индивидуального орошения различных групп растений. В комплекте: 5 капельниц, 10 герметизирующих хомутов, 10 форсунок (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°), 5 колышков для шлангов
Особенности и преимущества
Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®
- Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.
Объем воды подаваемый через форсунки легко регулируется
- Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
- Гибкая и точная установка
Хомуты со встроенной иглой
- Установка без инструментов
Регулируемые положения форсунок
- Комфортная регулировка оптимального угла разбрызгивания.
Форсунки с различными разбрызгивающими головками
- Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Герметизирующие хомуты
- Манжета легко устанавливается и снимается в зависимости от необходимости.
Колышек с маркировкой
- Определение оптимальной глубины установки.
Колышек с резиновым фиксатором
- Оптимальная фиксация системного шланга Kärcher Rain System® и сочащегося шланга.
Прорезиненная внутрення поверхность хомутов
- Надежная герметизация отверстий в шланге.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|4
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,201
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,274
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|15 x 24 x 54
Комплектация
- Капельные форсунки: 5 шт.
- Зажимы: 10 шт.
- Пики для шланга: 5 шт.
- 360 ° микрораспылительные насадки: 2 шт.
- 180 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.
- 90 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.
Оснащение
- Возможность регулировки объема воды
Видео
Области применения
- Полив сада
- Цветочные клумбы, овощные грядки
- Для полива растений в горшках
- Декоративные растения