Комплект форсунок и капельниц

Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы.

Комплект форсунок и капельниц. Дополнительный комплект для комплекта Kärcher Rain Box. Элементы закрепляются на системном шланге. Для индивидуального орошения различных групп растений. В комплекте: 5 капельниц, 10 герметизирующих хомутов, 10 форсунок (4 × 90°, 4 × 180°, 2 × 360°), 5 колышков для шлангов

Особенности и преимущества
Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®
  • Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.
Объем воды подаваемый через форсунки легко регулируется
  • Целенаправленный полив любых растений
Фиксация на шланг Kärcher Rain System®
  • Гибкая и точная установка
Хомуты со встроенной иглой
  • Установка без инструментов
Регулируемые положения форсунок
  • Комфортная регулировка оптимального угла разбрызгивания.
Форсунки с различными разбрызгивающими головками
  • Различный угол разбрызгивания для целенаправленного полива.
Герметизирующие хомуты
  • Манжета легко устанавливается и снимается в зависимости от необходимости.
Колышек с маркировкой
  • Определение оптимальной глубины установки.
Колышек с резиновым фиксатором
  • Оптимальная фиксация системного шланга Kärcher Rain System® и сочащегося шланга.
Прорезиненная внутрення поверхность хомутов
  • Надежная герметизация отверстий в шланге.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 4
Цвет Черный
Вес (кг) 0,201
Вес (с упаковкой) (кг) 0,274
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 15 x 24 x 54

Комплектация

  • Капельные форсунки: 5 шт.
  • Зажимы: 10 шт.
  • Пики для шланга: 5 шт.
  • 360 ° микрораспылительные насадки: 2 шт.
  • 180 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.
  • 90 ° микрораспылительные насадки: 4 шт.

Оснащение

  • Возможность регулировки объема воды

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Цветочные клумбы, овощные грядки
  • Для полива растений в горшках
  • Декоративные растения
