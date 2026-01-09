Circular sprinkler RS 120/2

Circular sprinkler RS 120/2 with adjustable spray angle ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 113 m2.

Circular sprinkler RS 120/2 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 113 m2. Sprinkler easily connects to a garden hose and compatible with all available click systems. Watering with Kärcher is the smart way to water!

Features and benefits
Adjustable spray angle
  • For watering as required
Specifications

Technical data

Water flow rate 16 l/min
Sprinkling diameter 2 bar ≤ 8 m
Sprinkling diameter 4 bar ≤ 12 m
Colour black
Weight (kg) 0.2
Weight incl. packaging (kg) 0.2
Dimensions (L × W × H) (mm) 200 x 248 x 110
Application areas
  • Garden watering
