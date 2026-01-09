Rotating sprinkler RS 130/3
Rotating sprinkler RS 130/3 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 133 m2.
Rotating sprinkler RS 130/3 ideal for watering medium-sized areas and gardens. Covers up to 133 m2. Sprinkler easily connects to a garden hose and compatible with all available click systems. Watering with Kärcher is the smart way to water!
Features and benefits
Metal arms
- Robustness and durability
Specifications
Technical data
|Water flow rate
|15,5 l/min
|Sprinkling diameter 2 bar
|≤ 11 m
|Sprinkling diameter 4 bar
|≤ 13 m
|Colour
|black
|Weight (kg)
|0.2
|Weight incl. packaging (kg)
|0.2
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|200 x 248 x 100
Application areas
- Garden watering