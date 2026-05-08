Máy chà sàn liên hợp BD 50/55 W Classic Bp *KAP
Nhờ có bình chứa 55 lít và chiều rộng làm việc 51 cm, máy chà sàn liên hợp đẩy tay chạy bằng pin BD 50/55 W Classic Bp của chúng tôi có thể đạt hiệu suất làm việc lên tới 2000 m2/h.
Máy chà sàn liên hợp dạng đẩy tay sử dụng chạy pin ắc-qui BD 50/55 W Classic Bp của chúng tôi cho phép thực hiện các ứng dụng làm sạch lâu dài và không mệt mỏi nhờ hệ thống truyền động hỗ trợ di chuyển tích hợp. Đầu bàn chải dạng đĩa được làm từ nhôm chất lượng cao, thanh hút cong 850 mm cũng như lực ép của bàn chải 27 kg đảm bảo kết quả làm sạch tuyệt vời. Chiếc máy mạnh mẽ này còn gây ấn tượng với nguyên lý vận hành rất đơn giản và tính thân thiện cao với người dùng.
Tính năng và ưu điểm
Đầu bàn chải làm bằng nhôm có thể nâng lên đượcCho hiệu suất làm sạch tuyệt vời. Thiết kế rất chắc chắn. Chất liệu cao cấp cho tuổi thọ lâu dài.
Motor hỗ trợ dẫn động với hai bánh xeDễ dàng vận chuyển. Tăng sự thân thiện với người dùng và giảm nỗ lực hoạt động đáng kể. Lý tưởng cho các ứng dụng lâu dài mà không gây mệt mỏi.
Bảng điều khiển đơn giảnDễ dàng khởi động máy. Giảm thiểu yêu cầu đào tạo và rút ngắn thời gian làm quen. Các lỗi vận hành gần như được loại trừ nhờ hình ảnh minh hoạt trên khu vực điều khiển
Thanh hút cong tiêu chuẩn
- Sàn khô nhanh hơn do có ít nước đọng trên khu vực đã được làm sạch.
- Giảm thiểu nguy cơ trượt.
- Tăng lực hút cũng như tăng độ an toàn.
Kiểu dáng tiện lợi
- Dành cho người vận hành có chiều cao khác nhau.
- Tăng sự thoải mái khi vận hành.
- Cho phép tạo ra năng suất cao hơn trong các ứng dụng làm sạch.
Khung máy tiêu chuẩn chắc chắn
- Chất lượng cao ngăn ngừa biến dạng.
- Tăng độ tin cậy
- Giảm chi phí và nỗ lực bảo trì.
Thiết kế độc đáo của hệ thống hút
- Công việc bảo trì dễ dàng.
- Giảm tiếng ồn khi vận hành.
- Tăng sự thân thiện với người dùng.
Hệ thống thùng chứa nước bẩn riêng biệt
- Làm sạch rất dễ dàng.
- Tăng cường mức độ sạch sẽ
Nắp thùng chứa nước sạch có vạch định lượng chất tẩy rửa
- Dùng để định lượng chất tẩy rửa thuận tiện và chính xác.
- Giảm tiêu thụ chất tẩy rửa giúp giảm chi phí hoạt động.
Giá treo phụ kiện Home Base
- Dùng để mang các bộ phận và phụ kiện khác nhau.
- Dụng cụ làm sạch thủ công luôn ở gần trong tầm tay.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Pin Ắc-quy
|Động cơ dẫn động
|Động cơ dẫn động
|Bề rộng vận hành của bàn chải (mm)
|510
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|850
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|55 / 55
|Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h)
|Tối đa 2550
|Hiệu suất diện tích thực tế (m²/h)
|1530
|Pin Ắc-quy (V)
|24
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 3
|Tốc độ bàn chải (rpm)
|140 - 140
|Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg)
|27 - 27
|Chiều rộng góc xoay (mm)
|1400
|Mức tiêu thụ nước (l/min)
|Tối đa 2,6
|Độ ồn (dB(A))
|65,2 - 65,2
|Tổng trọng lượng cho phép (Kg)
|240
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|103
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Bàn chải đĩa: 1 Unit
- Thanh hút cong
- thanh hút đúc bằng nhôm mạnh mẽ
Thiết bị
- Bộ truyền động dạng kéo
- Hệ thống bình kép
- Loại lưỡi hút: Linatex®
- Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
- Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
- Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng
Khu vực ứng dụng
- Hoàn hảo cho các đơn vị vệ sinh công nghiệp dùng để sử dụng trong các tòa nhà hoặc văn phòng công cộng.
- Công trình công cộng
- Sử dụng trong ngành nhà hàng và khách sạn, siêu thị bán lẻ và showroom xe hơi
- ReCa
- Siêu thị bán lẻ
- Dùng để làm sạch trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong ngành vận tải và các ngành công nghiệp.
- Ngành vận tải
- Ngành công nghiệp
- Automotive
- Văn phòng