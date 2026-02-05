Máy chà sàn liên hợp B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100

Tính năng và ưu điểm
Hệ thống chìa khóa KIK thông minh
  • Tăng cường bảo vệ khỏi sự vận hành sai
  • Giảm thiểu chi phí bảo trì
  • Phù hợp tối ưu với các nhiệm vụ làm sạch cá nhân mà không làm người dùng bị quá tải.
Màn hình hiển thị màu lớn
  • Cấu trức hiển thị hợp lý cho chương trình hiện tại
  • Sử dụng dễ dàng hơn và biều đồ học ngắn hơn.
Đầu chổi lăn với bộ phận quét tích hợp
  • Tiết kiệm thời gian với tính năng quét trước bụi bẩn thô.
chế độ eco!efficiency
  • Giảm thiểu sự tiêu hao nhiên liệu
  • Thời gian vận hành tăng 40% mỗi lần sạc đầy pin
Thông số kỹ thuật

Loại truyền động Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải (cm) 100
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm) 1220
Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm) 1220
Bề rộng vận hành thanh hút (cm) 114
Bình nước sạch/bẩn ( ) 260 / 260
Bình chứa rác quét được (l) 26
Hiệu suất diện tích lý thuyết (m²/h) Tối đa 10000
Hiệu suất diện tích thực tế (m²) 7000
Loại ắc-quy Bảo dưỡng thấp
Pin Ắc-quy (V/Ah) 36 / 630
Thời gian sử dụng pin (h) Tối đa 5
Thời gian sạc pin (h) khoảng 12
Tốc độ di chuyển (km/h) Tối đa 10
Khả năng leo dốc (%) Tối đa 15
Tốc độ bàn chải (rpm) 1250
Áp lực tiếp xúc của bàn chải (Kg/g/cm²) 150 / 210
Chiều rộng góc xoay (cm) 212
Mức tiêu thụ nước (l/min) Tối đa 9
Độ ồn (dB(A)) 73
Tổng trọng lượng cho phép (Kg) 1840
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg) 1430
Kích thước (D x R x C) (mm) 2000 x 1180 x 1570

Scope of supply

  • Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit
  • Bao gồm ắc-quy và bộ sạc
  • Thanh hút cong
  • Chổi biên
  • Can định lượng dùng cho chất tẩy rửa làm sạch với hệ thống vòng kín

Thiết bị

  • Auto-Fill
  • Hệ thống xả thùng.
  • Bộ truyền động dạng kéo
  • Ngắt nước tự động
  • DOSE - hệ thống tự định lượng
  • Phanh đỗ
  • Phụ kiện quét rác tích hợp
  • Bánh lái có thể điều chỉnh
  • Chức năng quét
  • Van Solenoid
  • Hệ thống bình kép
  • đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn
  • Loại lưỡi hút: Linatex®
  • Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
  • Hệ thống khóa thông minh Kärcher (KIK) với hơn 30 ngôn ngữ và cấp quyền cho người dùng tương ứng
  • Móc treo Home Base cho cây lau nhà hoặc các dụng cụ làm sạch bằng tay
  • giảm tốc độ ở các khúc cua để tăng độ an toàn
  • Phao kết hợp giữa điện và cơ
  • Nút xoay chọn chế độ vận hành dễ dàng
