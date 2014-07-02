Máy làm sạch dạng phun Puzzi 10/2 Adv
Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút có thể được điều chỉnh trên tay cầm.
Máy làm sạch bằng phương pháp phun & hút Puzzi 10/2 Adv. Với lực phun lên đến 2 bar. Bên cạnh đó còn cho phép xác định lượng hóa chất phù hợp, giúp ngăn chặn lượng hóa chất dư thừa khi thao tác trên thảm và sofa. Bao gồm khoang chứa hóa chất & nước sạch, móc treo phụ kiện, thao tác phun và hút có thể được điều chỉnh trên tay cầm. Công suất mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả làm sạch.
Tính năng và ưu điểm
Hiệu suất làm sạch vượt trội
- Làm sạch sâu, hoàn hảo trên bề mặt dệt.
- Khô nhanh giúp các bề mặt có thể nhanh chóng được sử dụng lại nhờ hiệu suất hút ngược tuyệt vời.
- Kết quả làm sạch tuyệt vời với hiệu ứng trước và sau có thể nhìn thấy được.
Bộ phụ kiện làm sạch thảm đa chức năng
- Đầu hút linh hoạt cho góc hút tối ưu và kết quả làm khô tối đa.
- Đầu hút sàn rộng 240 mm với ống phun/hút tích hợp
- Tay cầm hai tay công thái học mang lại sự thoải mái cho người dùng.
Thùng chứa nước 2 trong 1 thông minh có thể tháo rời
- Nhanh chóng và đơn giản để đổ đầy bình nước sạch.
- Thuận tiện và đơn giản để loại bỏ nước bẩn.
Dễ dàng vận hành chỉ với 2 nút bấm
- Không cần cúi xuống: công tắc on/off chuyển đổi tốc độ và dễ sử dụng.
- Phương pháp nhanh chỉ trong 1 bước: kết hợp phun và hút bụi trong một thao tác.
- Phương pháp 2 bước: Xịt lên sợi vải và để ngấm – sau đó hút bụi.
Móc dây
- Để bảo quản an toàn cáp nguồn.
- Thực tế và bảo vệ cáp.
- Máy có thể vận chuyển và cất giữ dễ dàng, thuận tiện.
Ngăn phụ kiện tích hợp
- Dễ dàng và thoải mái khi vận chuyển và lưu trữ
Thông số kỹ thuật
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|30 - 45
|Lưu lượng khí (l/s)
|74
|Lực hút (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Lưu lượng phun (l/min)
|2
|Áp lực phun (bar)
|2
|Bình nước sạch/bẩn (l)
|10 / 9
|Công suất tua-bin (W)
|1250
|Công suất máy bơm (W)
|80
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|11,5
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|16,88
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|705 x 320 x 435
Scope of supply
- Ổ cắm điện cho dòng công nghiệp: PW 30/1
- Chất tẩy rửa.: Nhãn RM 760, 2 Unit
- Ống hút phun: 2.5 m
- Ngăn đựng thanh chất tẩy
- Móc dây
- Bàn lau sàn: 240 mm
- Súng phun/hút
- Tay cầm chữ D cho ống phun/hút
- Hộp đựng nước sạch/nước bẩn 2 trong 1 có thể tháo rời
- Ống tách tia: 1 Unit
Thiết bị
- Bộ lưu trữ phụ kiện tích hợp cho đầu phu cầm tay / đầu phun khe
- Ống ngậm vòi phun: Bàn lau sàn, Vàng
Khu vực ứng dụng
- Dùng để làm sạch trung gian và loại bỏ vết bẩn mục tiêu trên thảm
- Dùng cho việc làm sạch sâu các sợi vải ở những khu vực thảm nhỏ.