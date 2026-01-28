Máy thổi đá khô IB 7/40 Adv
Máy Ice Blaster IB 7/40 Advanced có một súng phản lực tích hợp điều khiển từ xa và cũng đảm bảo kết quả tốt nhất với làm sạch băng khô ở áp suất không khí thấp.
Ice Blaster IB 7/40 Advanced của chúng tôi đặc trưng bởi một khái niệm được suy nghĩ cẩn thận, nhiều chi tiết thông minh, độ bền chắc chắn và sản xuất cực kỳ cao cấp. Ice Blaster thế hệ mới nhất được thiết kế để xử lý việc sử dụng liên tục và được trang bị rất tốt. Ví dụ, nó đến như là tiêu chuẩn với một cuộn dây tích hợp, một hệ thống loại bỏ băng dư để ngăn thiết bị đóng băng sau khi hoàn thành công việc, cũng như một bộ tách dầu và nước cho các hoạt động đáng tin cậy. Luồng không khí đã được tối ưu hóa theo cách mà kết quả làm sạch tuyệt vời là một vấn đề tất nhiên, ngay cả khi làm việc với áp suất thấp và mức tiêu thụ không khí thấp (tối đa 3,5 m³ / phút), trong khi tiếng ồn hoạt động cũng giảm xuống mức tối thiểu. Súng phản lực với điều khiển từ xa để điều chỉnh các thông số phản lực, điều khiển vô cấp áp suất phản lực và khối lượng băng thông qua nút (có thể ngừng hoạt động nếu được yêu cầu) và hiển thị cấu trúc hợp lý để đọc tất cả các thông số vận hành. Thêm vào đó, các giá trị thống kê như thời gian hoạt động, mức tiêu thụ băng trung bình mỗi giờ hoặc tổng lượng tiêu thụ nước đá có thể được xem.
Tính năng và ưu điểm
Thể hiện làm sạchDễ đọc các giá trị được thiết lập; dễ vận hành nhờ vào các nút bấm lớn và hệ thống điều khiển điện tử.
Tự động xả đá thừaKhả năng để làm rỗng các bể chứa băng còn sót lại chỉ bằng một nút bấm sẽ ngăn thiết bị bị đóng băng khi công việc hoàn tất.
Bộ tách dầu và nước được tích hợpKhông đóng băng thiết bị.
Dây đeo nối được tích hợp dưới đất
- Dễ dàng nối đất của vật bị thổi.
- Bảo vệ khỏi xung điện từ người dùng đến đối tượng.
- Cải thiện ống nối thuận tiện.
Hiệu suất luồng khí trong thiết bị
- Băng khô được vận chuyển từ thiết bị sang đầu phun mà không bị hư hại.
- Hiệu suất làm sạch cuối cùng tuyệt vời tại đầu phun
Tính di động vượt trội
- Tối ưu cân bằng của thiết bị để vận động thuận tiện trên địa hình không bằng phẳng.
- Các thanh ở mặt trước và mặt sau của thiết bị giúp dễ dàng thương lượng cầu thang.
GFRP thùng chứa băng khô
- Cách nhiệt tối ưu của băng khô.
- Không ngưng kết.
- Không đóng băng máy
Bộ phận giữ súng được tinh chỉnh
- Cò súng luôn được lưu trữ hoàn hảo.
- Vị trí lý tưởng (ví dụ: thay thế cho vòi phun)
Kho lưu trữ được tích hợp với đầu phun và dụng cụ.
- Mọi thứ luôn sẵn sàng - thẳng tới thiết bị.
Thông số kỹ thuật
|Công suất (kW)
|0,6
|Vỏ/ Khung
|Thép không gỉ (1.4301)
|Chiều dài dây điện (m)
|7
|Áp suất không khí (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Chất lượng không khí
|Khô và không dầu
|Luồng không khí (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Độ ồn (dB(A))
|99
|Dung lượng băng khô (Kg)
|15
|Viên đá khô (đường kính) (mm) (mm)
|3
|Tiêu thụ đá khô (Kg/h)
|15 - 50
|Số pha (Ph)
|1
|Tần số (Hz)
|50 - 60
|Điện áp (V)
|220 - 240
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|78
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|81,6
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|768 x 510 x 1096
Scope of supply
- Mỡ cho vòi phun
- Đầu phun dẹp
- Chìa khoá mở (để thay đổi đầu phun): 2 Unit
- Vòi phun với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh
- Súng phản lực (tiện dụng và an toàn)
- Túi công cụ
Thiết bị
- Lượng băng được đặt trực tiếp trên súng phun
- Áp suất không khí đặt trực tiếp trên súng máy bay phản lực
- Công tắc "Không khí" hoặc "Không khí và băng" trên súng kích nổ
- Hệ thống điều khiển điện tử
- Bao gồm dây đeo mặt đất dây đeo
- Tách dầu và nước
Videos
Khu vực ứng dụng
- Làm sạch khuôn và dụng cụ đúc
- Các bộ phận nhựa lỏng.
- Làm sạch công cụ rèn
- Làm sạch hệ thống làm đầy và trộn
- Làm sạch băng tải, vận chuyển và xử lý hệ thống
- Làm sạch lò nướng
- Làm sạch máy in và thiết bị ngoại vi
- Làm sạch máy chể biến gỗ
- Máy làm sạch, tua-bin, tủ điều khiển và bộ trao đổi nhiệt