Ice Blaster IB 7/40 Advanced của chúng tôi đặc trưng bởi một khái niệm được suy nghĩ cẩn thận, nhiều chi tiết thông minh, độ bền chắc chắn và sản xuất cực kỳ cao cấp. Ice Blaster thế hệ mới nhất được thiết kế để xử lý việc sử dụng liên tục và được trang bị rất tốt. Ví dụ, nó đến như là tiêu chuẩn với một cuộn dây tích hợp, một hệ thống loại bỏ băng dư để ngăn thiết bị đóng băng sau khi hoàn thành công việc, cũng như một bộ tách dầu và nước cho các hoạt động đáng tin cậy. Luồng không khí đã được tối ưu hóa theo cách mà kết quả làm sạch tuyệt vời là một vấn đề tất nhiên, ngay cả khi làm việc với áp suất thấp và mức tiêu thụ không khí thấp (tối đa 3,5 m³ / phút), trong khi tiếng ồn hoạt động cũng giảm xuống mức tối thiểu. Súng phản lực với điều khiển từ xa để điều chỉnh các thông số phản lực, điều khiển vô cấp áp suất phản lực và khối lượng băng thông qua nút (có thể ngừng hoạt động nếu được yêu cầu) và hiển thị cấu trúc hợp lý để đọc tất cả các thông số vận hành. Thêm vào đó, các giá trị thống kê như thời gian hoạt động, mức tiêu thụ băng trung bình mỗi giờ hoặc tổng lượng tiêu thụ nước đá có thể được xem.