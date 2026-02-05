Robot hút bụi KIRA CV 50
Máy hút bụi robot KIRA CV 50 tự động đảm nhận công việc hút bụi tốn nhiều thời gian, và chuyên gia làm sạch có thể tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp hơn một cách hiệu quả
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh tế để tăng năng suất và giảm khối lượng công việc của đội nhóm? Máy hút bụi robot tự động KIRA CV 50 chính là giải pháp hoàn hảo. Máy đảm nhận công việc hút bụi tốn thời gian và đơn điệu, cho phép những nhân viên có tay nghề cao tập trung vào các nhiệm vụ làm sạch phức tạp hơn. Để làm được điều này, máy tự động lập bản đồ khu vực cần vệ sinh và tính toán lộ trình làm sạch tối ưu và hiệu quả. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, pin mạnh mẽ từ nền tảng pin Kärcher Battery Power+ 36-volt (được đặt hàng riêng!) và khả năng di chuyển linh hoạt theo cơ học, máy là trợ thủ lý tưởng cho việc hút bụi thảm và sàn cứng với chiều rộng làm việc 350 mm – bao gồm cả việc hút bụi dưới bàn, trong các góc và luôn sát tường. Nhờ vào khái niệm đa cảm biến tinh vi và công nghệ phát hiện môi trường chính xác LiDAR, khả năng định vị và vận hành của máy cực kỳ đáng tin cậy, được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn IEC 63327 và được phê duyệt sử dụng trong các khu vực công cộng. Ứng dụng KIRA Robots đi kèm và màn hình tích hợp giúp vận hành máy cực kỳ đơn giản.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế nhỏ gọn với khoảng sáng gầm máy rất thấpChiều cao thông thủy thấp (32 cm) cho phép hút bụi triệt để dưới gầm đồ đạc và bàn. Phù hợp để sử dụng trong không gian hạn chế nhờ thiết kế nhỏ gọn. Robot cũng dễ dàng vượt qua không gian chật hẹp, cho phép bật tại chỗ.
Ứng dụng KIRA RobotsHoàn toàn dễ sử dụng với ứng dụng KIRA Robots với khả năng quản lý đội xe, trạng thái trực tiếp, báo cáo vệ sinh chi tiết và nhiều tính năng khác. Bản đồ và lịch trình vệ sinh dễ dàng tạo và chỉnh sửa. Được kết nối mạng hoàn hảo nhờ kết nối mạng di động hoặc không dây 4G/LTE tích hợp.
Pin Kärcher Battery Power+ 36 VPin có thể thay thế cho phép vệ sinh không bị gián đoạn mà không cần phải chờ trong khi sạc. Không bị giới hạn về vị trí sử dụng, ví dụ có thể sử dụng trên nhiều tầng. Kärcher khuyến nghị sử dụng hai pin có thể thay thế để có thời gian chạy lâu hơn. Cũng có thể vận hành chỉ với một pin.
Hoạt động dễ dàng và trực quan
- Tất cả các chức năng đều được điều khiển dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng có bảng điều khiển.
- Sẵn sàng sử dụng ngay khi mở hộp – ngay cả khi không thiết lập ban đầu.
Hiệu suất cảm ứng tự động tối đa
- Chiều rộng làm việc lớn (350 mm) cho hiệu quả cao và hiệu suất diện tích lý thuyết là 525 m²/h.
- Hai chổi bên để làm sạch đến tận mép tường - không cần phải quay lại bằng cách thủ công.
- Tự động kế hoạch đường làm sạch, có hệ thống để đạt hiệu quả vệ sinh tối đa.
Thiết kế công thái học và dễ vận chuyển
- Tay cầm vận chuyển có thể kéo dài để có tính di động cao và công thái học tối ưu.
- Dễ dàng vận chuyển đến nơi sử dụng hoặc lưu trữ tiếp theo.
- Để thuận tiện hơn, các bánh xe có thể được tháo rời trong quá trình vận chuyển.
Điều hướng mạnh mẽ và đáng tin cậy
- Phát hiện LiDAR tầm xa - phù hợp để vận hành ở những khu vực rộng lớn và trong bóng tối.
- Phát hiện ngã và chướng ngại vật đáng tin cậy.
- Được trang bị cảm biến siêu âm, theo dõi tường và va chạm.
Được chứng nhận an toàn
- Được phát triển cho các hoạt động thương mại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn quốc tế.
- Được chứng nhận an toàn theo IEC 63327.
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 36V
|Điện áp (V)
|36
|Lực hút (kPa)
|19,3
|Lưu lượng khí (l/s)
|16
|Độ ồn (dB(A))
|57
|Hiệu suất làm sạch lý thuyết (m²/h)
|525
|Diện tích làm sạch (m²/h)
|525
|Thời gian hoạt động ở chế độ bình thường (hai pin) (min)
|140
|Thời gian hoạt động ở chế độ ECO! (hai pin) (min)
|210
|Bề rộng vận hành thanh hút (mm)
|350
|Công suất đầu vào định mức (W)
|230
|Khả năng leo dốc (%)
|6
|Dung tích thùng chứa (l)
|4,5
|Tốc độ di chuyển chủ động (km/h)
|1,5
|Chiều rộng lái xe qua (mm)
|650
|Chiều cao khoảng sáng gầm (mm)
|320
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|2
|Thời gian sạc pin bằng sạc nhanh 80%/100% (min/h)
|58 / 81
|Nguồn cung cấp cho bộ sạc pin (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|15,38
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|15,382
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|25,119
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- Biến thể: Không bao gồm pin và bộ sạc
- Chổi biên: 4 Unit
- Số lượng bàn chải con lăn: 1 Unit
- Bắt đầu đánh dấu
- Bộ lọc EPA
Thiết bị
- làm sạch tự động
- Thiết lập dễ dàng và trực quan mà không cần kiến thức chuyên môn
- phát hiện chướng ngại vật và chống va chạm
- Cảm biến hiệu suất cao
- tự thay đổi khi gặp vật cản
- Đã được xác nhận an toàn cho các khu vực công cộng
- Tạo các báo cáo làm sạch
- Thông báo trên thiết bị di động
- Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher
- Hoạt động thông qua ứng dụng
Khu vực ứng dụng
- Rất được khuyến khích cho các ứng dụng trong vệ sinh tòa nhà và lĩnh vực khách sạn
- Thích hợp cho không gian mở lớn như hành lang, sảnh vào hoặc phòng hội nghị
- Thích hợp sử dụng ở các khu vực công cộng
- Có thể được sử dụng ở những nơi có không gian hạn chế cũng như không gian mở