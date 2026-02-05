Bạn đang tìm kiếm một giải pháp kinh tế để tăng năng suất và giảm khối lượng công việc của đội nhóm? Máy hút bụi robot tự động KIRA CV 50 chính là giải pháp hoàn hảo. Máy đảm nhận công việc hút bụi tốn thời gian và đơn điệu, cho phép những nhân viên có tay nghề cao tập trung vào các nhiệm vụ làm sạch phức tạp hơn. Để làm được điều này, máy tự động lập bản đồ khu vực cần vệ sinh và tính toán lộ trình làm sạch tối ưu và hiệu quả. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, pin mạnh mẽ từ nền tảng pin Kärcher Battery Power+ 36-volt (được đặt hàng riêng!) và khả năng di chuyển linh hoạt theo cơ học, máy là trợ thủ lý tưởng cho việc hút bụi thảm và sàn cứng với chiều rộng làm việc 350 mm – bao gồm cả việc hút bụi dưới bàn, trong các góc và luôn sát tường. Nhờ vào khái niệm đa cảm biến tinh vi và công nghệ phát hiện môi trường chính xác LiDAR, khả năng định vị và vận hành của máy cực kỳ đáng tin cậy, được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn IEC 63327 và được phê duyệt sử dụng trong các khu vực công cộng. Ứng dụng KIRA Robots đi kèm và màn hình tích hợp giúp vận hành máy cực kỳ đơn giản.