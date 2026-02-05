Mặc dù máy thích hợp để quét một lượng lớn bụi và bụi bẩn thô ở ngoài trời, nó cũng có thể được sử dụng dễ dàng ở các khu vực trong nhà có nhiều đồ đạc: Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin của chúng tôi có khả năng thích ứng cao và có thể được sử dụng rộng rãi nhiều kịch bản. Bộ truyền động lực kéo và động cơ cho chổi lăn và chổi bên hoàn toàn bằng thủy lực, giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Kết hợp với các thành phần chất lượng cao khác và lốp cao su không để lại dấu, điều này tạo nên một chiếc máy ít phải bảo dưỡng với tuổi thọ cao. Hệ thống lọc bỏ túi hiệu suất cao được tích hợp theo tiêu chuẩn, hệ thống này được làm sạch định kỳ thông qua hệ thống làm sạch bộ lọc tự động, do đó có thể đối phó với các điều kiện cực kỳ nhiều bụi một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn có hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đáng tin cậy. Khái niệm tổng thể nhất quán của KM 105/180 R Bp Classic được bổ sung bởi hoạt động đơn giản, trực quan sử dụng đòn bẩy, đổ thùng thuận tiện và các tùy chọn bảo trì đặc biệt đơn giản.