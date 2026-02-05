Xe quét hút KM 105/180 R Bp Classic
Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin, hoàn toàn bằng thủy lực của chúng tôi được thiết kế mạnh mẽ nhưng nhỏ gọn, phù hợp cho cả việc sử dụng trong nhà và ngoài trời.
Mặc dù máy thích hợp để quét một lượng lớn bụi và bụi bẩn thô ở ngoài trời, nó cũng có thể được sử dụng dễ dàng ở các khu vực trong nhà có nhiều đồ đạc: Xe quét công nghiệp KM 105/180 R Bp Classic chạy bằng pin của chúng tôi có khả năng thích ứng cao và có thể được sử dụng rộng rãi nhiều kịch bản. Bộ truyền động lực kéo và động cơ cho chổi lăn và chổi bên hoàn toàn bằng thủy lực, giúp chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Kết hợp với các thành phần chất lượng cao khác và lốp cao su không để lại dấu, điều này tạo nên một chiếc máy ít phải bảo dưỡng với tuổi thọ cao. Hệ thống lọc bỏ túi hiệu suất cao được tích hợp theo tiêu chuẩn, hệ thống này được làm sạch định kỳ thông qua hệ thống làm sạch bộ lọc tự động, do đó có thể đối phó với các điều kiện cực kỳ nhiều bụi một cách dễ dàng. Ngoài ra, còn có hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đáng tin cậy. Khái niệm tổng thể nhất quán của KM 105/180 R Bp Classic được bổ sung bởi hoạt động đơn giản, trực quan sử dụng đòn bẩy, đổ thùng thuận tiện và các tùy chọn bảo trì đặc biệt đơn giản.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toàn
- Hệ thống truyền động lực kéo hoàn toàn bằng thủy lực, con lăn quét chính và dẫn động chổi quét bên.
- Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy.
- Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường.
Nguyên lý đá rác
- Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt.
- Nỗ lực thu gom chất thải thô.
- Ít bụi
Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡng
- Hoạt động trực quan bằng đòn bẩy.
- Con lăn và bộ lọc chính của máy quét có thể được thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ.
- Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần chính.
Hệ thống lọc túi hiệu quả
- Giảm thiểu hiệu quả việc tạo ra bụi khi quét.
- Cũng có sẵn với hệ thống lọc xếp nếp phẳng hoặc hệ thống lọc tròn tùy chọn.
- Làm sạch cực kỳ hiệu quả cho tuổi thọ lâu dài.
Làm sạch bộ lọc tự động
- Vệ sinh thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc.
- Giảm sản xuất bụi, ngay cả trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt.
- Hoạt động đáng tin cậy với tất cả các hệ thống lọc có sẵn.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Điện
|Động cơ dẫn động
|Động cơ xoay chiều
|Hiệu suất truyền động (V/kW)
|36 / 2,5
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|6300
|Bề rộng vận hành (mm)
|780
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1050
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1300
|Dung lượng ắc-quy (Ah)
|240
|Điện áp ắc-quy (V)
|36
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Bình chứa rác quét được (l)
|180
|Khả năng leo dốc (%)
|14
|Tốc độ vận hành (km/h)
|6
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|5,2
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|530
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|850
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|530
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- Màng lọc dạng túi
- Bánh xe cao su đặc cứng
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Con lăn chổi chính dạng phao
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng để sử dụng trong các khu vực sản xuất (mở), nhà kho và các tòa nhà hậu cần
- Thích hợp để sử dụng ở không gian bên ngoài, trong khu vực tải và trên công trường
- Để sử dụng trong ngành công nghiệp kim loại và xây dựng, cũng như trong ngành công nghiệp nặng