Xe quét hút KM 120/250 R Bp Classic
Máy quét công nghiệp KM 120/250 R Bp Classic không có khí thải. Hoàn hảo để sử dụng trong các khu vực nhạy cảm bên trong và bên ngoài. Cho kết quả quét ấn tượng tốt.
Xe quét rác công nghiệp thủy lực KM 120/250 R BP CLASSIC chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy. Do đó, nó đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trong khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Tuy nhiên, thiết kế mạnh mẽ của nó, bộ lọc bỏ túi với động cơ rung để làm sạch, thùng chứa chất thải lớn,thùng chứa chất thải lớn với thùng chứa thủy lực cao thuận tiện và lốp cao su rắn chịu lực cũng làm cho máy trở nên lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt trong môi trường rất bụi. Các công ty xây dựng, ngành công nghiệp gia công kim loại và xưởng đúc có thể hưởng lợi đáng kể từ hiệu suất vượt trội của máy. Các bàn chải, thích ứng hoàn hảo với bề mặt đất, dễ dàng thu gom chất thải thô và mịn.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toànCho phép các ứng dụng trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy. Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường.
Hệ thống lọc bụi tích hợp với hệ thống rung giũ bụi tự độngKhu vực lọc lớn đảm bảo công việc không có bụi. Làm sạch bộ lọc hiệu quả bằng động cơ rung. Thích hợp cho số lượng lớn bụi đặc biệt.
Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡngCông nghệ đơn giản với các thành phần đã thử và thử nghiệm. Dễ dàng truy cập vào khoang động cơ cho phép bảo trì và bảo dưỡng nhanh chóng, đơn giản. Con lăn quét chính và bộ lọc bỏ túi có thể được thay thế mà không cần dụng cụ.
Nguyên lý đá rác
- Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt.
- Nỗ lực thu gom chất thải thô.
- Ít bụi
Hệ thống theo dấu linh hoạt
- Kết quả quét tuyệt vời.
- Gắn bàn chải thấp.
- Thích ứng tối ưu của bàn chải với mặt đất / bề mặt khác nhau.
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Đơn giản và an toàn đổ chất thải.
- Tiện lợi tới 1,42 mét.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Điện
|Động cơ dẫn động
|Động cơ xoay chiều
|Hiệu suất truyền động (V/kW)
|36 / 5
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|7200
|Bề rộng vận hành (mm)
|900
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1200
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1500
|Điện áp ắc-quy (V)
|36
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 3,5
|Bình chứa rác quét được (l)
|250
|Khả năng leo dốc (%)
|14
|Tốc độ vận hành (km/h)
|6
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|6
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|750
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|1200
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|750
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Màng lọc dạng túi
- Bánh xe cao su đặc cứng
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Con lăn chổi chính dạng phao
- Tay lái trợ lực
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp kim loại và đúc
- Thích hợp để sử dụng trong hội trường sản xuất, nhà kho, tòa nhà hậu cần và các cơ sở công nghiệp nặng
- Ngoài ra cho các ứng dụng trong hội trường mở, kho bên ngoài, vịnh tải và trên các trang web xây dựng