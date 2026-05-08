Xe quét rác công nghiệp thủy lực KM 120/250 R BP CLASSIC chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy. Do đó, nó đặc biệt phù hợp với các ứng dụng trong khu vực nhạy cảm với tiếng ồn. Tuy nhiên, thiết kế mạnh mẽ của nó, bộ lọc bỏ túi với động cơ rung để làm sạch, thùng chứa chất thải lớn,thùng chứa chất thải lớn với thùng chứa thủy lực cao thuận tiện và lốp cao su rắn chịu lực cũng làm cho máy trở nên lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt trong môi trường rất bụi. Các công ty xây dựng, ngành công nghiệp gia công kim loại và xưởng đúc có thể hưởng lợi đáng kể từ hiệu suất vượt trội của máy. Các bàn chải, thích ứng hoàn hảo với bề mặt đất, dễ dàng thu gom chất thải thô và mịn.