Xe quét hút KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic là dòng máy trong dòng xe quét hút công nghiệp. Nó mạnh mẽ, sức tiêu thụ thấp và được trang bị đầy đủ ổ truyền động diesel thủy lực.
Xe quét hút công nghiệp dòng Classic - KM 120/250 R D mạnh mẽ đặc biệt phù hợp với địa hình hiểm trở. Thiết kế mạnh mẽ, thùng chứa chất thải lớn và bộ lọc túi cùng động cơ chống rung làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt trong môi trường cực kỳ bụi bặm, như trong ngành xây dựng và gia công kim loại cũng như trong các xưởng đúc. Thiết bị chuyên dụng chạy bằng dầu diesel với hệ thống dẫn động và quét bánh sau thủy lực hoàn toàn được thiết kế đặc biệt cho các khu vực bên ngoài và cũng gây ấn tượng với người dùng, bảo trì và thân thiện với dịch vụ. Nhờ hệ thống Flexible Footprint tích hợp, bàn chải thích ứng hoàn hảo với bề mặt đất và cùng với nguyên tắc quét bụi, đảm bảo kết quả làm sạch toàn diện tuyệt vời với chất thải mịn cũng như thô. Cuối cùng, kết hợp với việc đổ thùng chứa thủy lực cao, nó đảm bảo xử lý thuận tiện cho việc loại bỏ bụi bẩn.
Tính năng và ưu điểm
Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toànCho phép các ứng dụng trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt. Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy. Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường.
Hệ thống lọc bụi tích hợp với hệ thống rung giũ bụi tự độngKhu vực lọc lớn đảm bảo công việc không có bụi. Làm sạch bộ lọc hiệu quả bằng động cơ rung. Thích hợp cho số lượng lớn bụi đặc biệt.
Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡngCông nghệ đơn giản với các thành phần đã thử và thử nghiệm. Dễ dàng truy cập vào khoang động cơ cho phép bảo trì và bảo dưỡng nhanh chóng, đơn giản. Con lăn quét chính và bộ lọc bỏ túi có thể được thay thế mà không cần dụng cụ.
Nguyên lý đá rác
- Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt.
- Nỗ lực thu gom chất thải thô.
- Ít bụi
Hệ thống theo dấu linh hoạt
- Kết quả quét tuyệt vời.
- Gắn bàn chải thấp.
- Thích ứng tối ưu của bàn chải với mặt đất / bề mặt khác nhau.
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Đơn giản và an toàn đổ chất thải.
- Tiện lợi tới 1,42 mét.
Hệ dẫn động cầu sau thủy lực với lốp cao su đặc
- Nhanh nhẹn và xử lý đơn giản cũng trong không gian hạn chế.
- Cho phép đi qua an toàn trên các vật nhọn làm từ kim loại hoặc thủy tinh.
- Lốp cao su rắn loại trừ lốp xe đi bằng phẳng.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Hiệu suất truyền động (kW)
|15,8
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|10800
|Bề rộng vận hành (mm)
|900
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1200
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1500
|Bình chứa rác quét được (l)
|250
|Khả năng leo dốc (%)
|18
|Tốc độ vận hành (km/h)
|9
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|6
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|883
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|800
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|883
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Màng lọc dạng túi
- Bánh xe cao su đặc cứng
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Con lăn chổi chính dạng phao
- Tay lái trợ lực
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
Khu vực ứng dụng
- Lý tưởng cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp kim loại và đúc
- Thích hợp để sử dụng trong hội trường sản xuất, nhà kho, tòa nhà hậu cần và các cơ sở công nghiệp nặng
- Ngoài ra cho các ứng dụng trong hội trường mở, kho bên ngoài, vịnh tải và trên các trang web xây dựng