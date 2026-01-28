Xe quét hút công nghiệp dòng Classic - KM 120/250 R D mạnh mẽ đặc biệt phù hợp với địa hình hiểm trở. Thiết kế mạnh mẽ, thùng chứa chất thải lớn và bộ lọc túi cùng động cơ chống rung làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng khắc nghiệt trong môi trường cực kỳ bụi bặm, như trong ngành xây dựng và gia công kim loại cũng như trong các xưởng đúc. Thiết bị chuyên dụng chạy bằng dầu diesel với hệ thống dẫn động và quét bánh sau thủy lực hoàn toàn được thiết kế đặc biệt cho các khu vực bên ngoài và cũng gây ấn tượng với người dùng, bảo trì và thân thiện với dịch vụ. Nhờ hệ thống Flexible Footprint tích hợp, bàn chải thích ứng hoàn hảo với bề mặt đất và cùng với nguyên tắc quét bụi, đảm bảo kết quả làm sạch toàn diện tuyệt vời với chất thải mịn cũng như thô. Cuối cùng, kết hợp với việc đổ thùng chứa thủy lực cao, nó đảm bảo xử lý thuận tiện cho việc loại bỏ bụi bẩn.