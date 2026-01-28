Xe quét công nghiệp KM 130/300 R Bp chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy, không có khí thải, độ bền cao thích hợp với các công việc trong môi trường khắc nghiệt, ví dụ: trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, gia công kim loại, xưởng đúc và trong các ngành công nghiệp khác. Nhờ nguyên lý ki hốt rác, bụi mịn và bụi thô được được hút sạch hoàn toàn. Chổi lăn tự động điều chỉnh trên bề mặt gồ ghề và hệ thống quét cải tiến giúp giảm ma sát và mài mòn tối thiểu. Có thể thay chổi lăn chính một cách dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Thùng rác tự động đóng trong quá trình di chuyển. Hai bộ lọc đế gấp được gắn nằm ngang bảo đảm lọc sạch khí dưới điều kiện nhiều bụi. Quá trình vệ sinh bộ lọc rất đơn giản, chỉ cần một nút bấm bằng cách dùng thanh gạt kép. Bộ lọc sẽ được vệ sinh tối ưu, và được thay dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Động cơ cũng dễ dàng tháo ra được. Có thể lựa chọn các chức năng cơ bản một cách thuận tiện bằng bộ điều khiển nhờ tính năng EASY Operation Concept.