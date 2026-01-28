Xe quét hút KM 130/300 R Bp
Xe quét công nghiệp KM 130/300 R Bp chạy bằng động cơ điện,làm giảm tiếng ồn hoạt động của máy, không có khí thải, độ bền cao thích hợp với các công việc trong môi trường khắc nghiệt, ví dụ: trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, gia công kim loại, xưởng đúc và trong các ngành công nghiệp khác. Nhờ nguyên lý ki hốt rác, bụi mịn và bụi thô được được hút sạch hoàn toàn. Chổi lăn tự động điều chỉnh trên bề mặt gồ ghề và hệ thống quét cải tiến giúp giảm ma sát và mài mòn tối thiểu. Có thể thay chổi lăn chính một cách dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Thùng rác tự động đóng trong quá trình di chuyển. Hai bộ lọc đế gấp được gắn nằm ngang bảo đảm lọc sạch khí dưới điều kiện nhiều bụi. Quá trình vệ sinh bộ lọc rất đơn giản, chỉ cần một nút bấm bằng cách dùng thanh gạt kép. Bộ lọc sẽ được vệ sinh tối ưu, và được thay dễ dàng mà không cần dùng công cụ. Động cơ cũng dễ dàng tháo ra được. Có thể lựa chọn các chức năng cơ bản một cách thuận tiện bằng bộ điều khiển nhờ tính năng EASY Operation Concept.
Tính năng và ưu điểm
Máy cạo képLàm sạch túi lọc hiệu quả cao Dễ dàng sử dụng bằng cách ấn nút
Bộ lọc xếp ly.Thao tác thuận tiện, dễ truy cập túi lọc bằng polyester có thể giặt được Thời gian sử dụng lâu
Khái niệm thiết kế EASY-OperationDễ dàng sử dụng Thời gian đào tạo ngắn Ngăn chặn vận hành sai
Hệ thống theo dấu linh hoạt
- Kết quả vệ sinh hoàn hảo.
- Hao mòn và hỏng hóc chổi thấp
- Dễ thích nghi với các bề mặt khác nhau
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Trút đổ rác an toàn và dễ dàng.
- Cầng nâng thùng chứa cao đến 1.42 m
Nguyên lý đá rác
- Hút rác thô và siêu mịn
- Mức phân tán bụi thấp
Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện
- Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ
- Chổi bên thứ hai được cung cấp theo yêu cầu
Bộ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh và con lăn chổi quét chính cùng chổi biên
- Cực kỳ ít bảo trì
- Không hao mòn, hỏng hóc
- Cực kì bền
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Điện
|Động cơ dẫn động
|Động cơ xoay chiều
|Hiệu suất truyền động (V/kW)
|36 / 5
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|9100
|Bề rộng vận hành (mm)
|1000
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1300
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1550
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2
|Bình chứa rác quét được (l)
|300
|Khả năng leo dốc (%)
|12
|Tốc độ vận hành (km/h)
|7
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|5,5
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|840
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|1300
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|840
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Lốp hơi
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay lái trợ lực
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Chỉ báo ắc-quy
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
- Cản trước chắc chắn
Khu vực ứng dụng
- Nhà máy chế biến vật liệu xây dựng
- Nhà máy đúc kim loại
- Nhà máy gia công kim loại
- Khu vực nhà kho
- Địa điểm xây dựng
- Sắt thép
- Nhà máy chế biến nguyên liệu