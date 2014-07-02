Xe quét rác công nghiệp KM 150/500 R D là viết tắt của hoạt động diesel tiêu thụ thấp và gây ấn tượng với hiệu suất truyền động tuyệt vời. Xe quét hút đa năng mạnh mẽ này phù hợp cho các công việc làm sạch chuyên nghiệp và khắc nghiệt, ví dụ: trong các ngành sản xuất vật liệu xây dựng và gia công kim loại hoặc đúc và trong tất cả các lĩnh vực sử dụng nhiều chất bẩn khác. Nhờ nguyên lý thùng chứa bụi, các vết quét mịn và bụi bẩn thô đều được hút bụi một cách đáng tin cậy. Chổi lăn tự động điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng và hệ thống quét cải tiến giúp giảm độ hao mòn đến mức tối thiểu. Chổi lăn chính có thể dễ dàng thay đổi mà không cần dụng cụ. Thùng chứa chất thải tự động đóng lại trong quá trình vận chuyển. Hai bộ lọc xếp nếp phẳng được lắp đặt theo chiều ngang đảm bảo không khí sạch trong điều kiện bụi nặng. Việc vệ sinh bộ lọc có thể được thực hiện bằng một nút nhấn bằng cách sử dụng cạp kép hiệu quả cao. Bộ lọc dễ tiếp cận và có thể dễ dàng thay đổi mà không cần công cụ. Động cơ cũng dễ dàng tiếp cận. Các chức năng cơ bản của thiết bị chuyên dụng có thể được lựa chọn thuận tiện với một điều khiển nhờ vào Khái niệm hoạt động EASY. Bộ lọc lốc xoáy làm sạch không khí trước khi đi vào động cơ và tăng tuổi thọ đáng kể.