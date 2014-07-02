Xe quét hút KM 150/500 R D
Xe quét rác công nghiệp chạy dầu đi-ê-zen thủy lực toàn phần với hệ lái bánh răng ba bánh. Chuyên dụng cho các công việc khắc nghiệt trong các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng hoặc xử lý kim loại, các xưởng đúc và nhiều phân khúc khác có nhiều rác thải.
Xe quét rác công nghiệp KM 150/500 R D là viết tắt của hoạt động diesel tiêu thụ thấp và gây ấn tượng với hiệu suất truyền động tuyệt vời. Xe quét hút đa năng mạnh mẽ này phù hợp cho các công việc làm sạch chuyên nghiệp và khắc nghiệt, ví dụ: trong các ngành sản xuất vật liệu xây dựng và gia công kim loại hoặc đúc và trong tất cả các lĩnh vực sử dụng nhiều chất bẩn khác. Nhờ nguyên lý thùng chứa bụi, các vết quét mịn và bụi bẩn thô đều được hút bụi một cách đáng tin cậy. Chổi lăn tự động điều chỉnh phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng và hệ thống quét cải tiến giúp giảm độ hao mòn đến mức tối thiểu. Chổi lăn chính có thể dễ dàng thay đổi mà không cần dụng cụ. Thùng chứa chất thải tự động đóng lại trong quá trình vận chuyển. Hai bộ lọc xếp nếp phẳng được lắp đặt theo chiều ngang đảm bảo không khí sạch trong điều kiện bụi nặng. Việc vệ sinh bộ lọc có thể được thực hiện bằng một nút nhấn bằng cách sử dụng cạp kép hiệu quả cao. Bộ lọc dễ tiếp cận và có thể dễ dàng thay đổi mà không cần công cụ. Động cơ cũng dễ dàng tiếp cận. Các chức năng cơ bản của thiết bị chuyên dụng có thể được lựa chọn thuận tiện với một điều khiển nhờ vào Khái niệm hoạt động EASY. Bộ lọc lốc xoáy làm sạch không khí trước khi đi vào động cơ và tăng tuổi thọ đáng kể.
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống màng lọc hiệu quảMàng lọc đế gấp phẳng với diện tích màng lọc 7 m². Vệ sinh hiệu quả với bộ nạo kép. Cho phép quét rác mà không làm tùng bụi.
Nơi làm việc thoải máiMọi bộ phận điều khiển đều được sắp xếp rõ ràng và dễ truy cập. Tất cả đều hiển thị ở chế độ xem toàn màn hình. Buồng lái tùy chọn với lò sưởi và máy điều hòa nhiệt độ.
Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡngCông nghệ đơn giản với các bộ phận đã qua thử nghiệm và dùng thử: truyền động hoàn toàn bằng thủy tĩnh, điện thay vì điện tử. Dễ chạm đến mô-tơ để bảo dưỡng nhanh chóng, đơn giản. Con lăn chổi quét chính và màng lọc đế gấp phẳng có thể thay thế mà không cần dụng cụ.
Vận hành bằng đi-ê-zen
- Thời gian làm việc kéo dài
- Cơ giới hóa mạnh mẽ
Khung gầm bốn bánh tùy chọn
- Cải thiện lực kéo trên các bề mặt trươn trượt và gồ ghề.
- Tăng độ tiện dụng và an toàn.
- Lý tưởng để sử dụng cho các bề mặt nhạy cảm nhờ áp lực bề mặt thấp.
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Trút đổ rác an toàn và dễ dàng.
- Hệ thống trích xuất cao đến 1.52 m
Nguyên lý đá rác
- Hút rác thô và siêu mịn
- Mức phân tán bụi thấp
Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện
- Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ
- Đang trang bị ấn tượng (chẳng hạn như buồng lái thoải mái, máy điều hòa nhiệt độ, lò sưởi)
- Chổi bên thứ hai và thứ ba được cung cấp theo yêu cầu
Bộ truyền động dạng kéo hoàn toàn bằng thủy tĩnh và con lăn chổi quét chính cùng chổi biên
- Cực kỳ ít bảo trì
- Không hao mòn, hỏng hóc
- Cực kì bền
Màng lọc sơ bộ dạng lốc xoáy
- Thời gian vận hành kéo dài đối với màng lọc mô-tơ
- Thời gian giữa hai lần bảo dưỡng kéo dài
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Hiệu suất truyền động (kW)
|18,6
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|18000
|Bề rộng vận hành (mm)
|1200
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1500
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1800
|Bình chứa rác quét được (l)
|500
|Khả năng leo dốc (%)
|18
|Tốc độ vận hành (km/h)
|12
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|7
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|1440
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|1440
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Lốp hơi
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay lái trợ lực
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động