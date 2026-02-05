Xe quét hút KM 150/500 R D Classic
Xe quét ngồi lái KM 150/500 R D Classic với bộ lọc Pocket, thùng quét lớn, khung thép chắc chắn, vận hành đòn bẩy dễ dàng, hệ dẫn động thủy lực bánh sau và hệ thống Footprint linh hoạt.
Xe quét ngồi lái công nghiệp KM 150/500 R D Classic bền bỉ được trang bị để sử dụng làm sạch toàn diện trong nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy chế biến kim loại và kim loại đúc, và các ngành công nghiệp bụi nặng khác. Thiết bị chuyên dụng có thể được vận hành thoải mái và sử dụng các đòn bẩy một cách dễ dàng. Thùng quét được làm sạch bằng cách sử dụng thủy lực nâng thùng lên. Dung tích khổng lồ của thùng quét là 500L, cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Máy được trang bị để sử dụng chuyên sâu trong điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khung thép chắc chắn với nhiều lớp chống ăn mòn. Hệ dẫn động thủy lực bánh sau đảm bảo khả năng cơ động tốt nhất ngay cả trong những không gian hẹp. Hệ thống Footprint linh hoạt đảm bảo quét tối ưu trên các loại bề mặt sàn khác nhau - và vẫn đảm bảo giảm thiểu độ hao mòn của chổi. Trong trường hợp bảo trì và sửa chữa, tất cả các bộ phận - phụ kiện kỹ thuật có thể lấy ra dễ dàng.
Tính năng và ưu điểm
Dẫn động cầu sau thủy lực với lốp cao su đặcKhả năng cơ động và kiểm soát tốt ngay cả trong không gian chật hẹp. Hoạt động ngay cả trên bề mặt sắc nhọn mà không gây thủng lốp.
Hệ thống lọc bụi tích hợp với hệ thống rung giũ bụi tự độngKhu vực bộ lọc lớn để hút bụi không có bụi. Làm sạch bằng động cơ rung.
Khung thép chắc chắn với nhiều lớp bảo vệ chống ăn mònCó thể được sử dụng trong điều kiện làm việc khắc nghiệt. Máy và linh kiện bền bỉ.
Dễ bảo dưỡng
- Công nghệ đơn giản với các bộ phận đã qua thử nghiệm và dùng thử: truyền động hoàn toàn bằng thủy tĩnh, điện thay vì điện tử.
- Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần kỹ thuật.
Hệ thống kết xuất cao bằng thủy lực
- Chất thải có thể được đổ sạch một cách an toàn, dễ dàng và không cần tiếp xúc.
- Nâng thùng chứa dễ dàng lên đến 1,52 m.
Nguyên lý đá rác
- Hút rác thô và siêu mịn
- Mức phân tán bụi thấp
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Yanmar
|Hiệu suất truyền động (kW)
|15,8
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|18000
|Bề rộng vận hành (mm)
|1200
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1500
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|1800
|Bình chứa rác quét được (l)
|500
|Khả năng leo dốc (%)
|18
|Tốc độ vận hành (km/h)
|12
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|10,5
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|1400
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Màng lọc dạng túi
- Bánh xe cao su đặc cứng
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay lái trợ lực
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
Khu vực ứng dụng
- Nhà máy chế biến vật liệu xây dựng
- Nhà máy đúc kim loại
- Nhà máy gia công kim loại
- Khu vực nhà kho
- Địa điểm xây dựng
- Sắt thép
- Nhà máy chế biến nguyên liệu