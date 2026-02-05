Xe quét ngồi lái công nghiệp KM 150/500 R D Classic bền bỉ được trang bị để sử dụng làm sạch toàn diện trong nhà máy vật liệu xây dựng, nhà máy chế biến kim loại và kim loại đúc, và các ngành công nghiệp bụi nặng khác. Thiết bị chuyên dụng có thể được vận hành thoải mái và sử dụng các đòn bẩy một cách dễ dàng. Thùng quét được làm sạch bằng cách sử dụng thủy lực nâng thùng lên. Dung tích khổng lồ của thùng quét là 500L, cho phép sử dụng trong thời gian dài mà không bị gián đoạn. Máy được trang bị để sử dụng chuyên sâu trong điều kiện khắc nghiệt nhất nhờ khung thép chắc chắn với nhiều lớp chống ăn mòn. Hệ dẫn động thủy lực bánh sau đảm bảo khả năng cơ động tốt nhất ngay cả trong những không gian hẹp. Hệ thống Footprint linh hoạt đảm bảo quét tối ưu trên các loại bề mặt sàn khác nhau - và vẫn đảm bảo giảm thiểu độ hao mòn của chổi. Trong trường hợp bảo trì và sửa chữa, tất cả các bộ phận - phụ kiện kỹ thuật có thể lấy ra dễ dàng.