Truyền động diesel tiết kiệm, hiệu suất khu vực vượt trội, thiết kế rất mạnh mẽ: Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic của chúng tôi được phát triển cho các ứng dụng làm sạch hạng nặng trong các lĩnh vực nhiều bụi bẩn như xây dựng, gia công kim loại và xưởng đúc. Chất bẩn thô cũng như chất thải mịn rơi vào phễu một cách đáng tin cậy nhờ vào nguyên tắc thùng chứa bụi đã được thử nghiệm và kiểm tra. Trong khi làm sạch, chổi lăn sẽ tự động thích ứng với bất kỳ sự không bằng phẳng nào của mặt đất và đảm bảo quét đều trong mọi điều kiện. Cùng với đó, hệ thống lọc túi hiệu suất cao và làm sạch bộ lọc tự động đảm bảo hiệu suất làm sạch nhất quán. Ngoài ra còn có tùy chọn hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đã được thử nghiệm và kiểm tra. Máy cũng được thiết kế để thân thiện với người dùng: nó được vận hành trực quan bằng đòn bẩy, công việc bảo trì, chẳng hạn như thay thế con lăn bàn chải, có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần bất kỳ công cụ nào và việc đổ thùng chứa chất thải thuận tiện giúp công việc dễ dàng hơn .