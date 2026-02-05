Xe quét hút KM 170/600 R D Classic
Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic chạy bằng động cơ diesel, hoàn toàn bằng thủy lực với hệ thống lái bốn bánh phía sau. Để sử dụng trong các lĩnh vực sử dụng nhiều bụi bẩn, chẳng hạn như trong xưởng đúc.
Truyền động diesel tiết kiệm, hiệu suất khu vực vượt trội, thiết kế rất mạnh mẽ: Xe quét công nghiệp KM 170/600 R D Classic của chúng tôi được phát triển cho các ứng dụng làm sạch hạng nặng trong các lĩnh vực nhiều bụi bẩn như xây dựng, gia công kim loại và xưởng đúc. Chất bẩn thô cũng như chất thải mịn rơi vào phễu một cách đáng tin cậy nhờ vào nguyên tắc thùng chứa bụi đã được thử nghiệm và kiểm tra. Trong khi làm sạch, chổi lăn sẽ tự động thích ứng với bất kỳ sự không bằng phẳng nào của mặt đất và đảm bảo quét đều trong mọi điều kiện. Cùng với đó, hệ thống lọc túi hiệu suất cao và làm sạch bộ lọc tự động đảm bảo hiệu suất làm sạch nhất quán. Ngoài ra còn có tùy chọn hệ thống lọc xếp nếp phẳng thân thiện với người dùng hoặc hệ thống lọc tròn đã được thử nghiệm và kiểm tra. Máy cũng được thiết kế để thân thiện với người dùng: nó được vận hành trực quan bằng đòn bẩy, công việc bảo trì, chẳng hạn như thay thế con lăn bàn chải, có thể được thực hiện nhanh chóng mà không cần bất kỳ công cụ nào và việc đổ thùng chứa chất thải thuận tiện giúp công việc dễ dàng hơn .
Tính năng và ưu điểm
Hệ thống lọc túi hiệu quả
- Giảm thiểu hiệu quả việc tạo ra bụi khi quét.
- Cũng có sẵn với hệ thống lọc xếp nếp phẳng hoặc hệ thống lọc tròn tùy chọn.
- Làm sạch cực kỳ hiệu quả cho tuổi thọ lâu dài.
Vận hành đơn giản, bảo trì và bảo dưỡng
- Hoạt động trực quan bằng đòn bẩy.
- Con lăn và bộ lọc chính của máy quét có thể được thay thế dễ dàng mà không cần dụng cụ.
- Dễ dàng tiếp cận vào tất cả các thành phần chính.
Làm sạch bộ lọc tự động
- Vệ sinh thường xuyên sẽ kéo dài tuổi thọ của bộ lọc.
- Giảm sản xuất bụi, ngay cả trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt.
- Hoạt động đáng tin cậy với tất cả các hệ thống lọc có sẵn.
Bộ phụ kiện và phụ tùng toàn diện
- Dễ tương thích với nhu cầu vệ sinh riêng lẻ
- Trang thiết bị ấn tượng (ví dụ: cabin tiện nghi, máy lạnh, hệ thống sưởi).
- Có sẵn tùy chọn: Đèn làm việc, hệ thống phun nước hoặc chổi quét bên thứ hai.
Thiết kế chắc chắn của máy cho công việc an toàn
- Cho phép các ứng dụng trong điều kiện bên ngoài khắc nghiệt.
- Dẫn đến tuổi thọ dài hơn của các thành phần và máy.
- Đèn hiệu nhấp nháy tiêu chuẩn làm tăng sự an toàn cho người dùng và môi trường.
Nguyên lý đá rác
- Đảm bảo kết quả làm sạch tốt với chất thải tốt.
- Nỗ lực thu gom chất thải thô.
- Ít bụi
Khung xe bốn bánh
- Cải thiện lực kéo trên các bề mặt trươn trượt và gồ ghề.
- Tăng độ tiện dụng và an toàn.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Đi-ê-zen
|Động cơ dẫn động
|Động cơ bốn thì
|Nhà sản xuất động cơ
|Kubota
|Hiệu suất truyền động (kW)
|18,5
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|23800
|Bề rộng vận hành (mm)
|1350
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|1700
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|2000
|Bình chứa rác quét được (l)
|600
|Khả năng leo dốc (%)
|18
|Tốc độ vận hành (km/h)
|14
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|13
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|1698
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|1695
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1698
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Scope of supply
- Màng lọc dạng túi
- Lốp hơi
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Hệ thống vệ sinh màng lọc tự động
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Con lăn chổi chính dạng phao
- Tay lái trợ lực
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Nguyên lý đá rác
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Bộ truyền động dạng kéo lùi
- Hút
- Trút đổ nâng thùng chứa thủy lực
- Sử dụng ngoài trời
- Bộ đếm thời gian vận hành
- Chức năng quét, có thể ngắt
- Chổi biên, vung tự động
Khu vực ứng dụng
- Dùng trong xưởng đúc, gang thép và công nghiệp nặng
- Lý tưởng để sử dụng trong các công ty xây dựng và nhà máy nguyên liệu, cũng như trên các công trường xây dựng
- Để sử dụng trong ngành công nghiệp gia công kim loại và trong các phòng sản xuất
- Thích hợp để sử dụng ở không gian bên ngoài và các khu vực tải