Xe quét KM 70/20 C

Tính năng và ưu điểm
Xe quét KM 70/20 C: Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục
Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục
Xe quét KM 70/20 C: Màng lọc bụi
Màng lọc bụi
Hệ thống màng lọc có thể chạm đến rất dễ dàng để thay thế nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Xe quét KM 70/20 C: Giá treo bộ Home Base
Giá treo bộ Home Base
Có thể chứa thể tích chất bẩn lớn
  • Tay cầm thùng chứa an toàn, hiệu quả để thao tác và trút đổ dễ dàng.
Tay đẩy điều chỉnh được
  • Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao.
  • Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Loại truyền động thủ công
Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h) 2800
Bề rộng vận hành (mm) 480
Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm) 700
Dung tích bình chứa gộp/thuần (l) 45 / 20
Màu sắc Màu than
Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg) 21
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 26,41

Scope of supply

  • Màng lọc bụi mịn

Thiết bị

  • Bộ truyền động chổi quét thủ công
  • Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
  • Tay đẩy gập xuống
  • Nguyên lý đá rác
  • Sử dụng ngoài trời
  • Sử dụng trong nhà
Xe quét KM 70/20 C
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
  • Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
  • Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
  • Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp
Phụ kiện