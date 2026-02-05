Xe quét KM 70/20 C
Tính năng và ưu điểm
Chổi lăn và chổi biên thay đổi liên tục
Màng lọc bụiHệ thống màng lọc có thể chạm đến rất dễ dàng để thay thế nhanh chóng, nhẹ nhàng.
Giá treo bộ Home Base
Có thể chứa thể tích chất bẩn lớn
- Tay cầm thùng chứa an toàn, hiệu quả để thao tác và trút đổ dễ dàng.
Tay đẩy điều chỉnh được
- Vừa an toàn vừa hiệu quả nhờ ba tư thế chiều cao.
- Có thể gập lại để tiết kiệm không gian cất đặt.
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|thủ công
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|2800
|Bề rộng vận hành (mm)
|480
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|700
|Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
|45 / 20
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|21
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|26,41
Scope of supply
- Màng lọc bụi mịn
Thiết bị
- Bộ truyền động chổi quét thủ công
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên lý đá rác
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp