Xe quét KM 70/30 C BP 2SB
Tính năng và ưu điểm
Pin lithium-ion có thể thay thếThời gian chạy của pin có thể được lựa chọn theo khu vực cần vệ sinh. Sạc nhanh và sạc trung gian để có thời gian hoạt động dài hơn và năng suất cao hơn. Hiển thị thời gian chạy của pin còn lại khi quét.
Bộ lọc xếp phẳng có lực hút chủ độngGiảm lượng bụi tạo ra và mang lại môi trường làm việc sạch sẽ. Thay thế màng lọc không cần dụng cụ. Hệ thống làm sạch bộ lọc thủ công đảm bảo kết quả quét tốt nhất, ngay cả với bụi mịn.
Khu vực lưu trữ tiện dụngCác dụng cụ làm sạch có thể được mang theo trên máy. Tăng hiệu quả và tiết kiệm công sức cho bạn. Có thể thu gom và xử lý bụi bẩn thô một cách dễ dàng.
Tay cầm đẩy có thể xoay và điều chỉnh theo ba vị trí
- Tay đẩy có thể gấp được để tiết kiệm không gian chứa
- Có thể điều chỉnh theo chiều cao khác nhau của người dùng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nền tảng pin
|Nền tảng pin 36V
|Loại truyền động
|thủ công
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|3920
|Bề rộng vận hành (mm)
|480
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|700
|Bề rộng vận hành với hai chổi biên (mm)
|980
|Dung tích bình chứa gộp/thuần (l)
|45 / 20
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|0,6
|Loại pin
|Pin có thể thay thế
|Điện áp (V)
|36
|Số lượng pin cần thiết (Unit)
|1
|Thời gian hoạt động mỗi lần sạc pin (h)
|Tối đa 2 (7,5 Ah) / Tối đa 1,6 (6,0 Ah)
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|33,468
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|40,2
Scope of supply
- Màng lọc bụi mịn
Thiết bị
- Bộ truyền động chổi quét điện
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên lý đá rác
- Hút
- Sử dụng ngoài trời
- Sử dụng trong nhà
- Bàn chải biên có thể điều chỉnh vô cấp
- Tay cầm xách
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp