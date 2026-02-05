Xe quét hút KM 75/40 W Bp
Nhỏ gọn, linh hoạt và vận hành đơn giản: Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp chạy bằng pin của chúng tôi gây ấn tượng khi làm sạch các khu vực trong nhà có diện tích hơn 600 m².
Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp của chúng tôi gây ấn tượng với ý tưởng thiết bị thông minh, hoạt động thân thiện với người dùng và kết quả làm sạch tuyệt vời cho các khu vực trong nhà hơn 600 mét vuông. Điều này có thể thực hiện được nhờ nguyên tắc quét trên cao đã được chứng minh với chổi quét bên có thể kết nối, điều chỉnh bề mặt quét mà không cần dụng cụ và con lăn quét chính có thể thay đổi và điều chỉnh, cũng không cần dụng cụ. Sự tương tác hiệu quả của khả năng hút bụi mạnh mẽ và làm sạch cơ học của bộ lọc xếp nếp phẳng polyester cho phép làm việc hầu như không có bụi. Sàn cứng, ví dụ như trong nhà kho hoặc tòa nhà sản xuất, được làm sạch nhanh chóng, hiệu quả và ít tiếng ồn; với bộ quét thảm tùy chọn, điều này cũng có thể đạt được dễ dàng trên sàn dệt. Hệ thống truyền động lực kéo tích hợp với tốc độ quét có thể điều chỉnh vô hạn, khái niệm vận hành EASY thông minh và thùng chứa chất thải 40 lít có thể di chuyển được với hệ thống xe đẩy cũng đảm bảo có thể thực hiện các ứng dụng làm sạch lâu dài mà không gây mệt mỏi. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc pin không được bao gồm trong phạm vi cung cấp cho phiên bản xe quét hút này.
Tính năng và ưu điểm
Thùng chứa rác có tay đẩyThùng chứa rác có rãnh lõm - dễ tháo rời và trút đổ. Thời gian nghiền rác ngắn.
Hệ thống màng lọc hiệu quả với cơ chế vệ sinh màng lọc cơ khíDiện tích màng lọc 1.8 m² cho phép thời gian làm việc kéo dài. Tuổi thọ cao nhờ chất liệu polyester có thể giặt được. Hệ thống vệ sinh màng lọc cơ khí với tay cầm an toàn, hiệu quả.
Khái niệm thiết kế EASY-OperationThao tác đơn giản, thuận tiện nhờ sự sắp xếp hợp lý của tất cả các phần tử điều khiển. Các ký hiệu tiêu chuẩn sử dụng cho mọi loại máy quét rác Kärcher.
Dễ dàng để sử dụng dịch vụ
- Không cần dụng cụ để thay thế bộ lọc và chổi quét, cho phép bảo trì bất kể vị trí.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Loại truyền động
|Điện
|Bộ truyền động
|Động cơ xoay chiều
|Hiệu suất truyền động (V/W)
|24 / 400
|Hiệu suất diện tích tối đa (m²/h)
|3375
|Bề rộng vận hành (mm)
|550
|Bề rộng vận hành với một chổi biên (mm)
|750
|Bình chứa rác quét được (l)
|40
|Khả năng leo dốc (%)
|12
|Tốc độ vận hành (km/h)
|4,5
|Diẹn tích màng lọc (m²)
|1,8
|Thời gian sử dụng pin (h)
|Tối đa 2,5
|Trọng lượng (với các phụ kiện) (Kg)
|78
|Trọng lượng, sãn sàng vận hành (Kg)
|125
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Thiết bị
- Hệ thống vệ sịnh màng lọc thủ công
- Bộ truyền động dạng kéo tiến
- Con lăn chổi chính có thể điều chỉnh
- Thùng chứa nước thải di động
- Nắp bụi thô
- Tay đẩy gập xuống
- Nguyên tắc đổ lật
- Hút
- Chỉ báo ắc-quy
- Công suất hút có thể điều chỉnh
- Chổi bên, có thể nâng/điều chỉnh
Videos
Khu vực ứng dụng
- Để làm sạch các sảnh sản xuất, nhà kho và sảnh hậu cần, cũng như các khu vực chất hàng
- Để làm sạch bãi đậu xe và trạm dịch vụ
- Để làm sạch các khu vực như sân trường và trong môi trường thành phố
- Cũng lý tưởng cho các hội thảo nhỏ hơn và trong nông nghiệp