Xe quét hút đẩy tay KM 75/40 W Bp của chúng tôi gây ấn tượng với ý tưởng thiết bị thông minh, hoạt động thân thiện với người dùng và kết quả làm sạch tuyệt vời cho các khu vực trong nhà hơn 600 mét vuông. Điều này có thể thực hiện được nhờ nguyên tắc quét trên cao đã được chứng minh với chổi quét bên có thể kết nối, điều chỉnh bề mặt quét mà không cần dụng cụ và con lăn quét chính có thể thay đổi và điều chỉnh, cũng không cần dụng cụ. Sự tương tác hiệu quả của khả năng hút bụi mạnh mẽ và làm sạch cơ học của bộ lọc xếp nếp phẳng polyester cho phép làm việc hầu như không có bụi. Sàn cứng, ví dụ như trong nhà kho hoặc tòa nhà sản xuất, được làm sạch nhanh chóng, hiệu quả và ít tiếng ồn; với bộ quét thảm tùy chọn, điều này cũng có thể đạt được dễ dàng trên sàn dệt. Hệ thống truyền động lực kéo tích hợp với tốc độ quét có thể điều chỉnh vô hạn, khái niệm vận hành EASY thông minh và thùng chứa chất thải 40 lít có thể di chuyển được với hệ thống xe đẩy cũng đảm bảo có thể thực hiện các ứng dụng làm sạch lâu dài mà không gây mệt mỏi. Xin lưu ý rằng pin và bộ sạc pin không được bao gồm trong phạm vi cung cấp cho phiên bản xe quét hút này.