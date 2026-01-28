Máy hút bụi khô và ướt Karcher WD 1 Classic
Máy hút bụi khô và ướt đa năng WD 1 Classic, mạnh mẽ đa tính năng thích hợp cho nhiều khu vực làm sạch khác nhau.
Máy hút bụi khô và ướt đa năng WD 1 Classic: công suất mạnh mẽ 1.200 watt. Với thùng chứa 15 lít chắc chắn và chống va đập. Thiết bị nhỏ gọn này mang lại những ưu điểm vượt trội, được thiết kế để tiết kiệm không gian lưu trữ và làm sạch nhanh chóng giữa các lần dọn dẹp. WD 1 Classic lý tưởng để làm sạch xung quanh nhà, trong hầm, khu vực bên ngoài và nội thất ô tô hoặc dùng để hút lượng nước nhỏ. Máy có bộ lọc bọt để hút bụi ướt, túi vải không dệt và túi lọc giấy để hút bụi khô, vòi phun sàn dạng kẹp đa năng hoàn hảo cho việc giặt khô và ướt. Các tính năng thiết thực khác bao gồm chức năng quạt gió, lưu trữ phụ kiện tiện dụng, móc treo dây cáp nguồn và tay cầm tiện dụng.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp với các tác vụ làm sạch khác nhauDễ dàng làm sạch bụi bẩn ướt và khô.
Chức năng thổi tiện lợiKhu vực khó để hút bụi, có thể sử dụng chức năng thổi gió.
Thùng chứa bằng nhựa 15lChắc chắn, chống va đập & ăn mòn, và có công suất lớn.
Thiết kế tối ưu
- Phù hợp với mọi loại bề mặt sàn cứng.
- Cất trữ gọn nhẹ
Dây điện và phụ kiện có thể được cất giữ an toàn trên máy hoặc bằng móc treo tích hợp.
- Tiết kiệm không gian, lưu trữ an toàn và tiện lợi cho các phụ kiện đi kèm.
Tay cầm dễ sử dụng.
- Thiết bị dễ dàng và thuận tiện để vận chuyển.
Thông số kỹ thuật
|Công suất đầu vào định mức (W)
|1200
|Lực hút (W)
|180
|Dung tích thùng chứa (l)
|15
|Vật liệu thùng chứa
|Nhựa
|Dây điện nguồn (m)
|5
|Đường kính trong phụ kiện (mm)
|35
|Điện áp (V)
|220 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Độ ồn (dB(A))
|75
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|3,85
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,8
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|331 x 352 x 462
Scope of supply
- Chiều dài ống hút bụi: 1.5 m
- Hút sàn ướt và khô: kẹp
- Đầu hút khe
- Ống hút bụi bẩn thô: 2 Unit, 0.5 m, 35 mm, Nhựa
- Bộ lọc foam: 1 Unit
- Túi giấy đựng bụi: 1 Unit
- Túi vải đựng bụi: 1 Unit
Thiết bị
- Chức năng thổi bụi
- Lưu trữ ống dây trên đầu thiết bị
- Lưu trữ phụ kiện bổ sung trên đầu thiết bị
- Móc dây
- Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
- Bánh xe
Khu vực ứng dụng
- Khu vực xung quanh nhà và vườn
- Ban công
- Garage
- Hầm
- Khu vực sảnh
- Nội thất xe hơi
- Hút chất lỏng hiệu quả
- Workshop
- Phòng riêng