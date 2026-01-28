Máy hút bụi khô và ướt đa năng WD 1 Classic: công suất mạnh mẽ 1.200 watt. Với thùng chứa 15 lít chắc chắn và chống va đập. Thiết bị nhỏ gọn này mang lại những ưu điểm vượt trội, được thiết kế để tiết kiệm không gian lưu trữ và làm sạch nhanh chóng giữa các lần dọn dẹp. WD 1 Classic lý tưởng để làm sạch xung quanh nhà, trong hầm, khu vực bên ngoài và nội thất ô tô hoặc dùng để hút lượng nước nhỏ. Máy có bộ lọc bọt để hút bụi ướt, túi vải không dệt và túi lọc giấy để hút bụi khô, vòi phun sàn dạng kẹp đa năng hoàn hảo cho việc giặt khô và ướt. Các tính năng thiết thực khác bao gồm chức năng quạt gió, lưu trữ phụ kiện tiện dụng, móc treo dây cáp nguồn và tay cầm tiện dụng.