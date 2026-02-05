CVH 3
Mạnh mẽ và sẵn sàng sử dụng mọi lúc mọi nơi: với máy hút bụi cầm tay CVH 3 Plus nhỏ gọn, bạn có thể làm sạch bụi bẩn trong phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hoặc ô tô.
Trợ thủ đắc lực làm sạch mạnh mẽ: máy hút bụi cầm tay CVH 3 Plus chạy bằng pin có thể loại bỏ hiệu quả mọi loại bụi bẩn, như tóc, vụn bánh mì và bụi mịn, làm sạch triệt để mọi ngóc ngách. Ngoài ra, hệ thống lọc hai cấp bao gồm bộ lọc lưới thép mịn để loại bỏ bụi bẩn thô và tóc và bộ lọc HEPA (EN 1822:1998), đảm bảo không khí thải ra cực kỳ sạch. Công suất hút cao và tuổi thọ dài hơn nhờ động cơ BLDC êm ái, thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, hai mức hút khác nhau với thời gian chạy pin lên đến 20 phút và trạm sạc tiện lợi bao gồm nơi cất giữ phụ kiện và bộ lọc bổ sung.
Tính năng và ưu điểm
Nhẹ và nhỏ gọn
Sẵn sàng sử dụng ngay
Hệ thống lọc hai cấp
Thông số kỹ thuật
|Thùng chứa
|Nhựa
|Độ ồn (dB(A))
|<= 76
|Chế độ tiết kiệm pin (min)
|Tối đa 20
|Chế độ tốc độ tối đa (min)
|Tối đa 10
|Điện áp pin (V)
|7,2
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)
|0,52
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,908
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|380 x 76 x 76
Scope of supply
- Đầu hút khe
- Bộ lọc HEPA: Bộ lọc HEPA 12 (EN1822:1998)
Thiết bị
- Chức năng làm sạch bộ lọc: cho bộ lọc chính và tuổi thọ cao
Khu vực ứng dụng
- Nội thất
- Nội thất xe hơi