Trợ thủ đắc lực làm sạch mạnh mẽ: máy hút bụi cầm tay CVH 3 Plus chạy bằng pin có thể loại bỏ hiệu quả mọi loại bụi bẩn, như tóc, vụn bánh mì và bụi mịn, làm sạch triệt để mọi ngóc ngách. Ngoài ra, hệ thống lọc hai cấp bao gồm bộ lọc lưới thép mịn để loại bỏ bụi bẩn thô và tóc và bộ lọc HEPA (EN 1822:1998), đảm bảo không khí thải ra cực kỳ sạch. Công suất hút cao và tuổi thọ dài hơn nhờ động cơ BLDC êm ái, thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, hai mức hút khác nhau với thời gian chạy pin lên đến 20 phút và trạm sạc tiện lợi bao gồm nơi cất giữ phụ kiện và bộ lọc bổ sung.