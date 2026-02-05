Dễ sử dụng & độ ồn thấp, máy hút bụi khô VC 2 là thiết bị lý tưởng cho các căn hộ chung cư. Máy sử dụng hệ thống túi lọc bụi được thiết kế thân thiện với người dùng: túi sau khi chứa đầy bụi có thể dễ dàng được tháo bỏ mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Phụ kiện được bảo quản ngay trên thân máy giúp tránh thất lạc và giữ cho công việc làm sạch luôn tiện lợi. Bộ lọc khí thải HEPA 12 được thiết kế chống phát thải bụi tối thiểu nhằm đảm bảo không khí luôn trong lành - lý tưởng cho những người có tiền sử dị ứng. Máy hút bụi VC 2 không chỉ làm sạch hiệu quả sàn nhà và thảm mà còn hút bụi hiệu quả ở các góc, cạnh và các nơi khó với tới khác.