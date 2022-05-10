Máy lọc không khí
Không khí trong nhà là một môi trường hoàn toàn mới. Cho dù làm việc tại nhà, thư giãn hay ngủ: chúng ta dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Vì vậy, đảm bảo không khí bên trong luôn trong lành là điều nên làm. Tuy nhiên, không có gì lạ khi không khí bên ngoài ô nhiễm hơn không khí bên trong nhà. Đây là lý do tại sao máy lọc không khí Kärcher AF mạnh mẽ là giải pháp hoàn hảo, vì chúng không chỉ lọc đáng tin cậy phấn hoa và bụi mịn tìm thấy bên trong khi bạn mở cửa sổ, mà còn loại bỏ vi rút, bụi gia dụng và mùi khó chịu một cách hiệu quả và lặng lẽ. mùi từ không khí trong phòng. Không khí trong lành và sạch sẽ đặc biệt quan trọng đối với những người bị dị ứng. Máy lọc không khí thực sự tạo ra sự khác biệt - và bạn nhận thấy điều đó qua từng hơi thở của mình.
Tại sao nên sử dụng máy lọc không khí trong nhà của bạn.
Nếu bạn đã từng tự hỏi không khí quan trọng như thế nào, hãy thử nín thở trong vài giây. Để chúng ta cảm thấy thoải mái và có thể làm việc, học tập hoặc tái tạo một cách hiệu quả, không khí chúng ta hít thở cần phải sạch. Kärcher cung cấp nhiều loại máy lọc không khí khác nhau cho các hoàn cảnh sống khác nhau và với chế độ tự động thông minh, thiết bị luôn điều chỉnh hiệu suất phù hợp với chất lượng không khí hiện tại.
Lọc không khí hiệu quả - cho không khí sạch.
Máy lọc không khí Karcher hoạt động với khả năng lọc HEPA 13 hiệu quả cao với than hoạt tính tự nhiên và lớp phủ kháng khuẩn. Máy lọc này lọc 99,95% tất cả các hạt có kích thước lớn hơn 0,3 µm từ không khí trong phòng. Do đó, máy lọc không khí của chúng tôi giúp chống lại mùi khó chịu hoặc bào tử nấm mốc và loại bỏ vi khuẩn, sol khí, hơi hóa chất, bụi mịn, phấn hoa và các chất gây dị ứng.
Hoạt động im lặng - để sử dụng dễ chịu.
Máy lọc không khí AF được trang bị động cơ và quạt chất lượng cao, đặc biệt yên tĩnh cũng như luồng không khí được tối ưu hóa về âm thanh. Tóm lại: Bạn có thể tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống, không có bất kỳ tiếng ồn nào gây mất tập trung.
Tốc độ dòng khí cao - để lọc không khí nhanh chóng.
Động cơ mạnh mẽ, hiệu quả cao nhưng không gây tiếng ồn đảm bảo hiệu suất cao và trao đổi không khí nhanh chóng. Bạn có thể thở một cách tự do và yên tâm.
Đặc trưng
Máy lọc không khí Kärcher có khả năng gì?
Máy lọc không khí Kärcher của chúng tôi có thể lọc nhiều loại chất ô nhiễm khác nhau từ không khí ở tất cả các không gian trong nhà nhờ bộ lọc HEPA 13 và than hoạt tính kháng khuẩn:
Mầm bệnh và khí dung
Hơi hóa chất
Bụi mịn
Chất gây dị ứng
Mùi khó chịu
Bào tử nấm mốc
Areas of application
Living room and bedroom
Dust collects rapidly, especially in rooms where you spend a lot of time. The compact AF air purifiers effectively filter fine dust, pollen, and bacteria out of the air without taking up too much space.
Kitchen
You know the problem — the smell of lunch is still lingering hours later. The AF range’s air filters put an end to this.
Working area
If you work from home in your own office, you need a pleasant working environment. The Kärcher air filter guarantees clean room air, which in turn increases concentration.
Garage
Your own DIY corner in the garage is a great thing — but that usually means dust and chemical vapours are likely. With AF air filters, DIYers can breathe easy again.
Cellar and attic
Cellars and attics are known for being dusty. If you want to hang up your laundry or store food here, you will be thankful for the effective filters incorporated into the Kärcher air purifiers.
Phụ kiện
Thường xuyên thay thế bộ lọc HEPA 13 đảm bảo hiệu suất cao luôn ổn định và do đó chất lượng không khí tốt.
Máy lọc không khí chuyên nghiệp
Máy lọc không khí chuyên nghiệp của Kärcher phù hợp với các cơ sở lớn hơn như văn phòng khép kín, cơ sở giáo dục, nhà hàng và quán cà phê vì chúng cung cấp không khí trong lành và sạch sẽ trong các phòng có diện tích lên đến 100 mét vuông.