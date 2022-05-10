Máy lọc không khí

Không khí trong nhà là một môi trường hoàn toàn mới. Cho dù làm việc tại nhà, thư giãn hay ngủ: chúng ta dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Vì vậy, đảm bảo không khí bên trong luôn trong lành là điều nên làm. Tuy nhiên, không có gì lạ khi không khí bên ngoài ô nhiễm hơn không khí bên trong nhà. Đây là lý do tại sao máy lọc không khí Kärcher AF mạnh mẽ là giải pháp hoàn hảo, vì chúng không chỉ lọc đáng tin cậy phấn hoa và bụi mịn tìm thấy bên trong khi bạn mở cửa sổ, mà còn loại bỏ vi rút, bụi gia dụng và mùi khó chịu một cách hiệu quả và lặng lẽ. mùi từ không khí trong phòng. Không khí trong lành và sạch sẽ đặc biệt quan trọng đối với những người bị dị ứng. Máy lọc không khí thực sự tạo ra sự khác biệt - và bạn nhận thấy điều đó qua từng hơi thở của mình.