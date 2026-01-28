ROBTO HÚT BỤI VÀ LAU SÀN RCV 3
Robot hút bụi thông minh RCV 3 với hệ thống dẫn đường LiDAR chính xác và điều khiển qua ứng dụng tiện lợi, làm sạch các bề mặt thảm lông ngắn và các bề mặt cứng một cách hoàn toàn tự động và có hệ thống. Các bề mặt cứng cũng có thể được lau ướt với robot RCV 3.
Giải phóng thời gian cho những điều thú vị: Robot làm sạch thông minh RCV 3 sẽ thay bạn lo việc dọn dẹp sàn nhà. Chỉ cần khởi động, RCV 3 sẽ tự động làm sạch sàn cứng và thảm lông ngắn trong nhà bạn. Bụi bẩn khô được hút sạch nhờ bàn chải xoay, bàn chải biên dọc theo mép và bộ phận hút đảm bảo di chuyển bụi vào hộp chứa tích hợp. Không chỉ hút bụi, RCV 3 còn có thể lau ẩm khi cần thiết. Khi pin yếu và sau khi hoàn thành công việc, RCV 3 sẽ luôn tự động quay trở lại trạm sạc. Thông qua ứng dụng, bạn có thể điều khiển RCV 3 thiết lập bản đồ phòng tự động bằng cách quét môi trường xung quanh (LiDAR). Mỗi phòng có thể được thiết lập các thông số dọn dẹp riêng biệt, chẳng hạn như hút bụi, lau ướt hoặc các khu vực hạn chế. Ngoài ra, các cảm biến bổ sung sẽ giúp thiết bị tránh rơi xuống cầu thang. Để bắt đầu lám sạch, bạn chỉ cần khởi động RCV 3 thông qua ứng dụng, sử dụng lịch trình cá nhân được cài đặt sẵn hoặc nút bấm trên thiết bị. Trong trường hợp cần hỗ trợ, robot sẽ thông báo cho bạn bằng giọng nói trong nhiều tình huống.
Tính năng và ưu điểm
Lau ướtĐể có kết quả làm sạch tốt hơn nữa, RCV 3 còn có thể lau ẩm. Nếu cần, hãy sử dụng bộ phận lau bằng vải microfiber, đổ đầy bình nước ngọt và bạn đã sẵn sàng sử dụng. Robot làm sạch RCV 3 có thể được sử dụng chỉ làm sạch khô, lau ướt hoặc kết hợp cả hai tùy chọn ở chế độ làm sạch kết hợp.
Điều hướng chính xácCảm biến LiDAR trên RCV 3 cho phép ghi lại cáckhu vực rất chính xác và tạo bản đồ chi tiết để làm sạch một cách an toàn. Với điều hướng LiDAR nhanh và mạnh mẽ, RCV 3 quét các phòng của bạn và tạo bản đồ tốt nhất để điều hướng an toàn và đáng tin cậy qua các phòng ngay cả trong bóng tối.
Cảm biến rơiCảm biến rơi giúp RCV 3 không bị rơi xuống bậc thang một cách đáng tin cậy. Các cảm biến quét sàn. Nếu phát hiện thấy sự sụt giảm lớn, bộ điều khiển sẽ nhận được tín hiệu kích hoạt robot quay lại.
Bảo vệ và cập nhật dữ liệu
- Là nhà sản xuất có trụ sở tại Đức, Kärcher rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu và hết sức cẩn thận để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành về vấn đề này.
- Toàn bộ quá trình truyền dữ liệu giữa ứng dụng Home Robots trên điện thoại thông minh của bạn với robot hút bụi của bạn chỉ chạy qua đám mây đến các máy chủ đặt tại Đức.
- Các bản cập nhật thường xuyên cải thiện và mở rộng hiệu suất của ứng dụng và robot. Điều này cũng có nghĩa là tính bảo mật của hệ thống được cập nhật liên tục để phù hợp với các thông số kỹ thuật hiện tại.
Thông báo bằng giọng nói
- Luôn được thông tin đầy đủ: RCV 3 sử dụng đầu ra bằng giọng nói để cung cấp thông tin quan trọng và chia sẻ trạng thái hiện tại.
- Nếu robot RCV 3 cần trợ giúp hoặc dịch vụ, trong nhiều trường hợp, nó sẽ cho bạn biết thông qua giọng nói.
Kiểm soát ứng dụng thuận tiện với mạng WLAN
- Ứng dụng có thể được sử dụng để điều chỉnh nhiều cài đặt phù hợp với sở thích cá nhân.
- Sử dụng ứng dụng, bạn có thể định cấu hình robot làm sạch RCV 3 và điều khiển nó từ bất kỳ vị trí nào. Ngay cả khi bạn không ở nhà.
- Thông tin về trạng thái hiện tại của thiết bị và màn hình hiển thị tiến trình dọn dẹp hiện tại có sẵn thông qua ứng dụng.
Lập bản đồ chính xác với các tùy chọn tùy chỉnh linh hoạt
- Ứng dụng có thể lưu trữ nhiều bản đồ, ví dụ: cho nhiều tầng.
- Có thể xác định các khu vực mà bạn không muốn robot đi tới và dọn dẹp (ví dụ: nơi cào mèo, khu vui chơi trong phòng trẻ em hoặc chướng ngại vật mà robot không thể vượt qua).
- Xác định các khu vực cần dọn dẹp nhiều lần, sử dụng chế độ dọn dẹp chuyên sâu hoặc lau ướt với lượng nước nhiều hơn
Điều chỉnh các thông số làm sạch
- Ứng dụng cho phép bạn điều chỉnh các thông số dọn dẹp khác nhau cho từng khu vực khác nhau của phòng
Chương trình hẹn giờ
- Bạn có thể lên lịch thời gian dọn dẹp và tạo các kế hoạch dọn dẹp thông qua ứng dụng
- Robot RCV 3 sẽ tự động bắt đầu hành trình dọn dẹp dựa trên ngày/giờ đã lên lịch.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Thiết bị chạy bằng pin
|Thời gian sạc ắc-quy (min)
|230
|Loại pin
|Pin Lithium-ion
|Dung lượng pin (Ah)
|3,2
|Thời gian vận hành mỗi lần sạc (min)
|120
|Hiệu suất khu vực (phụ thuộc vào chế độ làm sạch) (m²/h)
|85
|Thùng chứa bụi (ml)
|500
|thùng đựng rác 2 trong 1 (ml)
|300
|Bình nước ngọt 2 trong 1 (ml)
|170
|Lực hút (Pa)
|2500
|Độ ồn (dB(A))
|67
|Số pha (Ph)
|1
|Điện áp (V)
|100 / 240
|Tần số (Hz)
|50 / 60
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng của robot hút bụi (bao gồm bộ phận lau và khăn lau) (Kg)
|3,7
|Khối lượng, trạm sạc (Kg)
|0,6
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|6,946
|Kích thước trạm sạc (L x W x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Làm sạch bàn chải
- Chổi biên: 2 x
- Bộ lọc: 2 x
- Dụng cụ vệ sinh
- Bộ phận lau
- Khăn lau: 2 x
- Thùng đựng rác 2 trong 1 kèm bình đựng nước ngọt
- Thùng chứa bụi
- Trạm sạc
Thiết bị
- làm sạch tự động
- Cảm biến rơi
- Hoạt động thông qua ứng dụng
- Dịch vụ/ tính năng thông minh trong ứng dụng
- Thông báo bằng giọng nói
- Hệ thống định vị laser (LiDAR)
- Chương trình hẹn giờ: Hẹn giờ linh hoạt
- Chế độ làm sạch: Làm sạch khô/ Làm sạch ướt/ Làm sạch kết hợp (ướt và khô)/ Hệ thống tự động/ Điểm
Videos
Khu vực ứng dụng
- Sàn nhà
- Có thê làm sạch trên thảm lông ngắn