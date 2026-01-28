Giải phóng thời gian cho những điều thú vị: Robot làm sạch thông minh RCV 3 sẽ thay bạn lo việc dọn dẹp sàn nhà. Chỉ cần khởi động, RCV 3 sẽ tự động làm sạch sàn cứng và thảm lông ngắn trong nhà bạn. Bụi bẩn khô được hút sạch nhờ bàn chải xoay, bàn chải biên dọc theo mép và bộ phận hút đảm bảo di chuyển bụi vào hộp chứa tích hợp. Không chỉ hút bụi, RCV 3 còn có thể lau ẩm khi cần thiết. Khi pin yếu và sau khi hoàn thành công việc, RCV 3 sẽ luôn tự động quay trở lại trạm sạc. Thông qua ứng dụng, bạn có thể điều khiển RCV 3 thiết lập bản đồ phòng tự động bằng cách quét môi trường xung quanh (LiDAR). Mỗi phòng có thể được thiết lập các thông số dọn dẹp riêng biệt, chẳng hạn như hút bụi, lau ướt hoặc các khu vực hạn chế. Ngoài ra, các cảm biến bổ sung sẽ giúp thiết bị tránh rơi xuống cầu thang. Để bắt đầu lám sạch, bạn chỉ cần khởi động RCV 3 thông qua ứng dụng, sử dụng lịch trình cá nhân được cài đặt sẵn hoặc nút bấm trên thiết bị. Trong trường hợp cần hỗ trợ, robot sẽ thông báo cho bạn bằng giọng nói trong nhiều tình huống.