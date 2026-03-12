Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect
Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.
Flexible de rechange haute pression de 9 m pour les nettoyeurs haute pression Kärcher (K 2 à K 7) à partir de l’année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l’appareil via un raccord rapide Quick Connect. Le flexible de rechange supporte une pression jusqu’à 180 bars et des températures jusqu’à 60 °C.
Fonctionnalités et avantages
Tuyau de remplacement de 9 m
Raccord rapide Quick Connect
Système de raccord rapide (Quick Connect)
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|9
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.8
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 245 x 65