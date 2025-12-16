Notre nettoyeur de surface de 11 "fonctionne en tandem avec votre nettoyeur haute pression électrique (jusqu'à 2000 PSI) pour fournir rapidement un nettoyage de niveau professionnel sans éclaboussures. Il nettoie une zone de 11" de large avec deux buses rotatives au lieu d'une, réduisant votre temps de nettoyage, et élimine les stries en gardant les buses à une hauteur fixe de la surface. Nettoie également les surfaces verticales, y compris les portes de garage et le revêtement de maison. Connexion rapide pour la compatibilité avec une large gamme de nettoyeurs haute pression électriques. Obtenez des résultats de nettoyage professionnels à l'aide du nettoyant de surface 11 "! Compatible avec les lavauses à pression Kärcher K 1700 - K 2000.