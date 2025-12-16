Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect
Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.
Rallonge haute pression pour le pistolet « Best » avec raccord Quick Connect. La rallonge haute pression de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre le pistolet avec raccord rapide Quick Connect et le flexible haute pression et facilite instantanément le travail. Le flexible robuste de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, dispose d'une protection contre le pliage et d'un raccord solide en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge résiste à une pression maximale de 180 bar et est conçue pour les températures jusqu'à 60 °C. Le flexible de rallonge peut, bien entendu, également être utilisé avec des détergents. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.
Fonctionnalités et avantages
Tuyau rallonge de 10 m
- Extension du champs d'action pour une flexibilité plus importante
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Tuyau de haute qualité DN-8 renforcé avec des tresses en textile
- Protection du flexible contre les nœuds
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 60
|Pression max. (bar)
|180
|Longueur (m)
|10
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 240 x 85