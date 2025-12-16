Rallonge haute pression pour le pistolet « Best » avec raccord Quick Connect. La rallonge haute pression de 10 m assure une plus grande flexibilité et étend le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Se monte simplement entre le pistolet avec raccord rapide Quick Connect et le flexible haute pression et facilite instantanément le travail. Le flexible robuste de qualité supérieure DN 8, renforcé par une tresse textile, dispose d'une protection contre le pliage et d'un raccord solide en laiton pour une longue durée de vie. La rallonge résiste à une pression maximale de 180 bar et est conçue pour les températures jusqu'à 60 °C. Le flexible de rallonge peut, bien entendu, également être utilisé avec des détergents. Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.