T 5 Nettoyeur de surface T-Racer
Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.
Le bras rotatif Twin-Jet du nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer permet une élimination étendue de la saleté – et par conséquent un nettoyage rapide et efficace de superficies importantes en extérieur. Particulièrement pratique : le nettoyeur de surfaces offre la possibilité d'ajuster individuellement l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, de même que les surfaces délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Le T 5 T-Racer permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu'avec une lance d'arrosage. En outre, le capot protège l'utilisateur et son environnement de manière fiable contre les projections d'eau et grâce à l'effet hydroglisseur, les manœuvres sont un jeu d'enfants. À l'aide de la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées de manière optimale. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Réglage de la hauteurL'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces. Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.4
|Poids emballage inclus (kg)
|2.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|708 x 280 x 995
Machines compatibles
Zones d’application
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins