RM 760 ASF in polvere press&ex, 0.8kg
Classico detergente in polvere per la pulizia di fondo di tappeti, tessili ed imbottiture. Rispetta i materiali delicati come la lana eliminando efficacemente vecchi residui di sporco.
Il CarpetPro Cleaner RM 760 Classic fornisce ai professionisti del settore della pulizia degli edifici una polvere per pulizia profonda collaudata per l'estrazione a spruzzo in due fasi. Può essere utilizzato con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi e con le nostre macchine per la pulizia dei tappeti per fornire risultati di pulizia impressionanti. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic rimuove in modo affidabile tutto lo sporco di olio, grasso e minerali da tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti. La formulazione in polvere lo rende facile e sicuro da maneggiare e preciso da dosare, prevenendo inoltre un rapido risucchio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (kg)
|0,8
|Confezione da (Pezzo(i))
|4
|Valore pH
|8,2
|Peso con imballo (kg)
|0,9
Aree di applicazione
- Preparazione macchina
- Superfici tessili