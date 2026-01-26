Il CarpetPro Cleaner RM 760 Classic fornisce ai professionisti del settore della pulizia degli edifici una polvere per pulizia profonda collaudata per l'estrazione a spruzzo in due fasi. Può essere utilizzato con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi e con le nostre macchine per la pulizia dei tappeti per fornire risultati di pulizia impressionanti. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic rimuove in modo affidabile tutto lo sporco di olio, grasso e minerali da tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti. La formulazione in polvere lo rende facile e sicuro da maneggiare e preciso da dosare, prevenendo inoltre un rapido risucchio.