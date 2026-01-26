Pronto all'uso immediatamente e si asciuga fino al 50% più velocemente rispetto ad altri detergenti profondi, rendendolo ideale per gli appaltatori di servizi edili professionali che puliscono aree ad alto traffico: il nostro CarpetPro Cleaner, RM 767 OA ad asciugatura rapida. Il detergente senza fosfati per l'estrazione a spruzzo one-step può essere utilizzato con le nostre macchine per estrazione a spruzzo Puzzi e con le nostre macchine per la pulizia dei tappeti (BRC). Rende le superfici nuovamente pedonabili in breve tempo, scioglie in modo affidabile olio, grasso e sporco minerale, assorbe gli odori penetranti come fumo di tabacco o grasso di cottura e migliora l'igiene di imbottiture e rivestimenti per pavimenti. Queste proprietà rendono CarpetPro Cleaner, RM 767 OA ad asciugatura rapida ideale per la pulizia di tappeti, mobili imbottiti o sedili di auto, nonché altri rivestimenti tessili nei veicoli.