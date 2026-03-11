หัวซักพรมขนาดเล็ก
หัวฉีดมือถือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเบาะและที่นั่งในรถ
หัวฉีดมือถือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเบาะแบบลึกเช่น เก้าอี้เท้าแขนโซฟาเตียงนอนและที่นั่งในรถ ความกว้างการทำงาน 110 มม. เหมาะสำหรับ SE 4001
คุณสมบัติและจุดเด่น
ฟังก์ชั่นการสกัดแบบสเปรย์
- สำหรับทำความสะอาดลึกเข้าไปในเส้นใย
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ปริมาณ (ชิ้นส่วน)
|1
|สี
|สีขาว
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|0.118
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|0.188
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|153 x 113 x 75
รูปแบบการใช้งาน
- เบาะ