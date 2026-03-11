หัวซักพรมขนาดเล็ก

หัวฉีดมือถือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดเบาะและที่นั่งในรถ

หัวฉีดมือถือสำหรับเครื่องดูดฝุ่นเปียก เหมาะสำหรับการทำความสะอาดเบาะแบบลึกเช่น เก้าอี้เท้าแขนโซฟาเตียงนอนและที่นั่งในรถ ความกว้างการทำงาน 110 มม. เหมาะสำหรับ SE 4001

คุณสมบัติและจุดเด่น
ฟังก์ชั่นการสกัดแบบสเปรย์
  • สำหรับทำความสะอาดลึกเข้าไปในเส้นใย
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
สี สีขาว
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 0.118
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 0.188
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 153 x 113 x 75
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
  • เบาะ